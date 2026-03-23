Axios: Πιθανή συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ μέσα στην εβδομάδα

Οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να συναντηθούν μέσα στην εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Axios, βρίσκεται υπό συζήτηση μια πιθανή συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ μέσα στην εβδομάδα, στο πλαίσιο διπλωματικών επαφών για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Όπως σημειώνεται, μεσολαβητικές χώρες επιχειρούν να οργανώσουν τη συνάντηση, στην οποία η Τεχεράνη αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον Γκαλιμπάφ και άλλους αξιωματούχους.

Ενώ από την αμερικανική πλευρά ενδέχεται να συμμετάσχουν οι Γουίτκοφ, Κούσνερ, καθώς και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

