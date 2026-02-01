MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Απίθανο σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Αθλητής δέχθηκε μπουνιά και του έφυγε η περούκα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στη Νέα Υόρκη σε αγώνα πυγμαχίας ανάμεσα στον Τζάρελ Μίλερ και τον Κίνγκλεϊ Ίμπε σημειώθηκε ένα απίστευτο σκηνικό, καθώς η περούκα που φορούσε ο Μίλερ έφυγε από το κεφάλι του, μετά από μπουνιά που δέχθηκε.

Στο δεύτερο γύρο του αγώνα συνέβη το πιο σπάνιο συμβάν σε αγώνα πυγμαχίας. Ο Ίμπε έριξε δυνατή μπουνιά στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει η περούκα του, χωρίς όμως να φεύγει τελείως από το κεφάλι του.

Ο Μίλερ το αντιλήφθηκε και την ξεκόλλησε ολόκληρη για να την πετάξει στο κοινό για να διασκεδάσει την άτυχη στιγμή του στην αναμέτρηση της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, ο Μίλερ πήρε και τη νίκη στα σημεία απέναντι στον Ίμπε

Πυγμαχία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΙΝΕΜΑ 14 ώρες πριν

Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ στις πρώτες φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το “Ebenezer: A Christmas Carol”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Βιολάντα: Από τύχη η τραγωδία δεν έγινε ακόμα μεγαλύτερη καθώς σχολεία επισκέπτονταν τη μονάδα – Πότε θα αρχίσουν εκ νέου οι έρευνες

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Δημοσίευμα “πέθανε” τον Διονύση Αλέρτα: Σίγουρα είμαι ζωντανός, έγραψε ο σεφ

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Το Ιράν χαρακτήρισε “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Ο δήμος Θέρμου δίνει επίδομα €3.000 για το πρώτο παιδί και €15.000 για το έκτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 29 λεπτά πριν

Χανιά: Δηλητηριάστηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα μετά από ρίψη χημικών σε κάδο, μηνυτήρια αναφορά από τον Δήμο