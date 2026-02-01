Απίθανο σκηνικό σε αγώνα πυγμαχίας: Αθλητής δέχθηκε μπουνιά και του έφυγε η περούκα

Στη Νέα Υόρκη σε αγώνα πυγμαχίας ανάμεσα στον Τζάρελ Μίλερ και τον Κίνγκλεϊ Ίμπε σημειώθηκε ένα απίστευτο σκηνικό, καθώς η περούκα που φορούσε ο Μίλερ έφυγε από το κεφάλι του, μετά από μπουνιά που δέχθηκε.

Στο δεύτερο γύρο του αγώνα συνέβη το πιο σπάνιο συμβάν σε αγώνα πυγμαχίας. Ο Ίμπε έριξε δυνατή μπουνιά στον αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει η περούκα του, χωρίς όμως να φεύγει τελείως από το κεφάλι του.

Ο Μίλερ το αντιλήφθηκε και την ξεκόλλησε ολόκληρη για να την πετάξει στο κοινό για να διασκεδάσει την άτυχη στιγμή του στην αναμέτρηση της Νέας Υόρκης.

Μάλιστα, ο Μίλερ πήρε και τη νίκη στα σημεία απέναντι στον Ίμπε