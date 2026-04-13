Αιχμηρή απάντηση της Λευκωσίας στον Φιντάν για τη συνεργασία με Ελλάδα και Ισραήλ: Στοχεύει στην πρόκληση έντασης

Αιχμηρή ήταν η απάντηση της Λευκωσίας στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αποσταθεροποιητικού ρόλου στην περιοχή.

Σε επίσημη τοποθέτησή του στο Χ, το κυπριακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια, λειτουργώντας ως αξιόπιστο και χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, τόσο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

