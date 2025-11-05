MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Θεσσαλονίκη: Η Αναστασία συναντά τον Ηλία Καμπακάκη στο MonaΛisa Music Hall

|
THESTIVAL TEAM

Η Αναστασία συναντάει τον Ηλία Καμπακάκη στη σκηνή του MonaΛisa Music Hall στη Θεσσαλονίκη, σε μια μουσική συνεργασία γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και αυθεντικότητα.

Δύο αγαπημένες φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα που υπόσχεται δυνατές στιγμές και αληθινή επικοινωνία με το κοινό.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, η Αναστασία έχει καταφέρει να ξεχωρίσει με τις επιτυχίες της, τα εκατομμύρια streams και τις συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, αποδεικνύοντας πως η νέα γενιά έχει ψυχή και ταυτότητα. Σε ανάρτησή της, η τραγουδίστρια σημειώνει: «Πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη μου και ανυπομονώ όσο ποτέ!!! Από 14 Νοεμβρίου (και κάθε Παρασκευή & Σάββατο) στο MonaΛisa Music Hall, μαζί με τον αγαπημένο μου Ηλίας Καμπακάκης. Έχω τεράστιο ενθουσιασμό για αυτό το νέο κεφάλαιο και σίγουρα αυτός ο χειμώνας θα είναι απλά μοναδικός!».

Ο Ηλίας Καμπακάκης, με τη χαρακτηριστική φωνή και τα τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, φέρνει στη σκηνή τη δική του ευαισθησία και δυναμισμό, ολοκληρώνοντας ιδανικά αυτή τη συνάντηση.

Μαζί τους οι Άγγελος Τσακίρης, Μιχάλης Καραγκούνης, Emmanouela & Θεοδώρα Μουρατίδου.

Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Mike Stathakis

Φωτογράφιση / Concept: Bodega

Από τις 14 Νοεμβρίου, η Αναστασία συναντάει τον Ηλία Καμπακάκη στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που ξέρει να αγαπά δυνατά.

Info:

MonaΛisa Music Hall

Αγγελάκη 25, Θεσσαλονίκη

Κρατήσεις: 694 666 5588

Αναστασία Ηλίας Καμπακάκης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Ζητά ελαφρυντικά ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – “Δεν έχει ζητήσει ούτε ένα συγγνώμη” λέει η μητέρα της

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3 ώρες πριν

Αρκτούρος: Η άναρχη χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας απειλεί την αρκούδα και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Τι λέει η Thema για τις καθυστερήσεις λόγω τεχνικού ζητήματος στο μετρό Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Νότης Σφακιανάκης: Συγκινεί η αδελφή του για τον θάνατο της συζύγου του – “Ήταν ένας άγγελος επί της γης”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Δούκας για νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: “Νίκησε γιατί οι θέσεις του είναι καθαρές – Δεν έχουν διαβρωθεί από ολιγαρχικές επιλογές”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Την νέα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ δέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης – Δείτε εικόνες