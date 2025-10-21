MENOY

Έρχεται η Γιορτή του σινεμά: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους με 2 ευρώ – Οι προβολές

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα. Σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές θα έχουν με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Φέτος, στη Γιορτή του Σινεμά συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου (εξαιρείται η τελετή έναρξης η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις).

Οι ταινίες που θα προβληθούν στη Γιορτή του Σινεμα

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΜΠΟΥΛ | 13 DAYS, 13 NIGHTS
  • Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ | ANNIVERSARY
  • Η ΤΑΙΝΙΑ: REZE ARK | CHAINSAW MAN
  • ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΣΤΟ EXPRESS | PETS ON A TRAIN
  • ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ | AFTER THE HUNT
  • ΜΕΤΑΝΙΩΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ | REGRETTING YOU
  • ΜΙΑ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ | ONE BATTLE AFTER ANOTHER
  • ΝΕΚΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2 | THE BLACK PHONE 2
  • Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΤΑΦΙΤΙ | TAFITI
  • ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ | DEAD OF WINTER
  • ΤΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΙ: Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΠΥΞΙΔΑ | TOM AND JERRY: FORBIDDEN COMPASS
  • DRACULA
  • GABBY’S DOLLHOUSE
  • KISS OF THE SPIDER WOMAN
  • SPRINGSTEEN: DELIVER ME FROM NOWHERE

