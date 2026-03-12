Θεσσαλονίκη: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Agrotica στη ΔΕΘ

Με 1.520 εκθέτες από 42 χώρες, κάλυψη 38.000 τ.μ. καθαρού εκθεσιακού χώρου και αύξηση 49% στις ξένες συμμετοχές σε σχέση με το 2024 εγκαινιάζεται στις 12 Μαρτίου, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, η 31η Διεθνής Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica», η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου. Μάλιστα, οι ξένοι άμεσοι εκθέτες ανέρχονται σε 52 -επίδοση-ρεκόρ από τη δημιουργία της έκθεσης το 1985- και προέρχονται από 17 χώρες και από τις 5 ηπείρους.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της έκθεσης υλοποιείται ένα δυναμικό πρόγραμμα Hosted Buyers με 33 εμπορικούς επισκέπτες από 9 αγορές-στόχους, ενώ θα υπάρξει και οργανωμένη επίσκεψη 500 επαγγελματιών από τα Βαλκάνια. Το πρόγραμμα των προγραμματισμένων Β2Β συναντήσεων πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Agrotica, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το Enterprise Europe Network.

Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων της διοργάνωσης ξεχωρίζει το 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με τίτλο «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας», το οποίο συνδιοργανώνει η ΔΕΘ-HELEXPO με το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, τιμώντας και την ιστορική επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του. Επίσης, η ΔΕΘ-HELEXPO στο περίπτερο 11 προχωρά σε στοχευμένη σύμπραξη με το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, αναδεικνύοντας το τρίπτυχο: «Βιοοικονομία, Ενέργεια & Ψηφιακή Γεωργία».

Δυναμικό «παρών» στη φετινή διοργάνωση δίνουν οι κλαδικοί φορείς και σταθεροί υποστηρικτές της, ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), η Ένωση Κατασκευαστών Γεωργικών Μηχανημάτων Ελλάδος (ΕΚΑΓΕΜ) και ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ).

Την 31η Agrotica θα εγκαινιάσει την Πέμπτη στις 19:00 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας.

Το ωράριο λειτουργίας της Agrotica έχει ως εξής: Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή: 10:00-19:00 και Σάββατο:10:00-20:00.