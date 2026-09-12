Με τη διοίκηση της ΔΕΘ – Helexpo συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης – “Να υλοποιηθεί γρήγορα η ανάπλαση”

«Η Έκθεση μπαίνει σε έναν άλλο δρόμο και πρέπει αυτός ο δρόμος να ανοίξει σωστά» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη σημερινή τουσυνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΘ-HELEXPO, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην90ή ΔΕΘ. Ευχήθηκε μάλιστα να υλοποιηθεί γρήγορα το έργο της ανάπλασης, το οποίο θα αναβαθμίσει τη ζωή των πολιτών, όπως είπε, αλλά και την Έκθεση. «Η Βόρεια Ελλάδα έχει ανάγκη μια ισχυρή και βιώσιμη Θεσσαλονίκη» τόνισε.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αναφερόμενος στην 90ή ΔΕΘ έκανε λόγο για μια ιστορική στιγμή που αφορά τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν και το μέλλον, ενώ υπογράμμισε το τεράστιο αποτύπωμα που έχει αφήσει η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης, στο πλαίσιο παρουσίασης προς τον κ. Ανδρουλάκη, τόνισε πως η ΔΕΘ ήταν πάντα ο τόπος όπου η Ελλάδα συναντούσε το αύριο. Σημείωσε δε πως η ΔΕΘ αλλάζει, όχι μόνο κτιριακά, αλλά και ως οργανισμός, εξηγώντας πως η νέα διοίκηση έχει θέσει τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την ανάπλαση, τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής περιηγήθηκε στη συνέχεια στα περίπτερα της 90ής ΔΕΘ.