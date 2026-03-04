Απάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής για το δημοψήφισμα σχετικά με τη ΔΕΘ – “Αβάσιμη η επίκληση περί έλλειψης νόμιμων υπογραφών”

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για το αίτημα διεξαγωγής δημοτικού δημοψηφίσματος σχετικά με το μέλλον της ΔΕΘ, μετά την απάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η Οργανωτική Επιτροπή δημοσιοποίησε τη γνωμοδότηση τριών έγκριτων νομικών–συνταγματολόγων, της Ιφιγένειας Καμτσίδου, του Ακρίτα Καιδατζή και του Χαράλαμπου Κουρουνδή, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το έγγραφο του Δήμου, με το οποίο επιχειρείται η απόρριψη του αιτήματος 23.214 δημοτών, στηρίζεται σε νομικά εσφαλμένη ερμηνεία.

Αναλυτικά το κείμενο – απάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής:

Η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ δημοσιοποιεί την άμεση απάντηση των τριών έγκριτων νομικών–συνταγματολόγων Ιφιγένειας Καμτσίδου, Ακρίτα Καιδατζή και Χαράλαμπου Κουρουνδή, μελών της ομάδας νομικής υποστήριξης της ΟΕΔ, σχετικά με το έγγραφο που ελήφθη σήμερα από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το οποίο επιχειρεί να απορρίψει το αίτημα των πολιτών για τη διενέργεια δημοτικού δημοψηφίσματος.

Η γνωμοδότηση των νομικών τεκμηριώνει ότι τα επιχειρήματα του εγγράφου του Δήμου, περί «απουσίας νόμιμων υπογραφών» κατ’ επίκληση του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, είναι νομικά αβάσιμα και δεν μπορούν να στηρίξουν απόρριψη της πρωτοβουλίας των 23.214 δημοτών. Στο κείμενο που ακολουθεί, οι συνταγματολόγοι εξηγούν γιατί η επίκληση του συγκεκριμένου άρθρου δεν εφαρμόζεται στην προκήρυξη δημοψηφίσματος, παραπέμπουν στη σχετική νομολογία και καλούν τον Δήμο Θεσσαλονίκης να αναθεωρήσει, αποκαθιστώντας τη θεσμική του αξιοπρέπεια.

Ακολουθεί η πλήρης απάντηση των τριών νομικών:«Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την απάντηση που έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θεσσαλονίκης στο αίτημα που υπέβαλλαν 23.214 πολίτες της Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος αναφορικά με τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ και τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου. Η απάντηση κοινοποιεί ένα έγγραφο της Διεύθυνσης Μητρώου Πολιτών του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο «διαπιστώνεται η απουσία νόμιμων υπογραφών» κατ’ επίκληση του άρθρου 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Από αυτόν τον ισχυρισμό προκύπτει ότι η προχειρότητα του Δήμου και η βιασύνη του να απορρίψει το αίτημα για τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος τον οδηγεί σε σοβαρά σφάλματα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας -που προβλέπει ότι “Αίτηση του ενδιαφερομένου, για την έκδοση διοικητικής πράξης, απαιτείται όταν το προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις”- εφαρμόζεται όταν ο πολίτης αιτείται την έκδοση διοικητικής πράξης. Η αίτηση που αναφέρει το άρθρο 134 ν. 4555/2018 δεν αφορά, όμως, στην έκδοση διοικητικής πράξης αλλά στην έκδοση προκήρυξης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Η προκήρυξη δημοψηφίσματος δεν αποτελεί διοικητική πράξη, όπως έχει αποφανθεί πρόσφατα η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΟλΣτΕ 2787/2015). Συνεπώς, το άρθρο 3 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δεν εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση.

Ακόμα και εάν δεν ίσχυε τούτο όμως, ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τη νομολογία του Ανώτατου Διοικητικού δικαστηρίου, η ανυπόγραφη αίτηση πληροί την απαίτηση του νόμου για υποβολή έγγραφης αίτησης, όταν από τα υπόλοιπα στοιχεία προκύπτει η ταυτότητα και η σοβαρότητα της βούλησης του ενδιαφερομένου (ΣτΕ 2524/2003)1. Εν προκειμένω, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκέντρωσης των αιτήσεων, ζητούνταν από τους δημότες να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους, το πατρώνυμό τους, το μητρώνυμό τους, το έτος γέννησής τους και να δηλώσουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακόμη, ζητούνταν από τους αιτούντες και αιτούσες να δηλώσουν ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4555/2018, αιτούμαι από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος με το παρακάτω ερώτημα:» και ακολουθούσε επι λέξει το ερωτημα του δημοψηφίσματος. Δεν καταλείπεται επομένως καμιά αμφιβολία για την ταυτότητα και την σοβαρότητα της βούλησης των 23/214 δημοτών.

Αντίθετα, όλα αυτά τα στοιχεία αρκούν, φυσικά, για να ασκήσει ο Δήμος την αρμοδιότητα που του απονέμει ο νόμος: Να ελέγξει, δηλαδή, αν οι αιτούντες είναι δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Από την απάντηση της ως άνω υπηρεσίας του Δήμου προκύπτει ότι αρχές του Δήμου, που εκλέγονται με δημοκρατικές διαδικασίες, αποφάσισαν να υπάγουν τη δημοκρατία στην τυπολατρία. Ακόμη και αυτό, όμως, απέτυχαν να το κάνουν σωστά. Καλούμε τον Δήμο να αναθεωρήσει την απόφασή του για να περισώσει τη θεσμική αξιοπρέπεια που στιγμάτισε με την προαναφερθείσα απάντησή του.

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ακρίτας Καιδατζής Χαράλαμπος Κουρουνδής»