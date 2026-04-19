Κάτια Δανδουλάκη: Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να κάνω τις δικές μου δουλειές

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα η Κάτια Δανδουλάκη, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η σπουδαία ηθοποιός και παραγωγός μίλησε για την πορεία της στην υποκριτική και την προσωπική της ζωή.

«Το μεγάλο τίμημα να κάνεις αυτό που θέλεις, με αυτήν τη βουλιμία που είχα να κάνω τα πάντα, είναι ότι λιγάκι καταπόνησα τον εαυτό μου γιατί είμαι και υπερβολική στον τρόπο που ετοιμάζομαι. Δεν κάνω κάτι εύκολα, ποτέ δεν το έκανα. Ήθελα πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση, πολλή ησυχία.

Λίγο υπερέβαλα και τώρα έχει έρθει μία περίοδος στη ζωή μου που αποφάσισα να το νταντέψω λίγο, περισσότερη ξεκούραση και περισσότερα όχι παρά ναι, για να μπορώ να ζω πιο ανθρώπινα. Πρέπει να σεβαστώ το κορμί μου που θέλει ηρεμία», είπε αρχικά η Κάτια Δανδουλάκη.

Η ίδια ανέφερε επίσης: «Για να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω, έπρεπε να υποστώ τη ζημιά. Δεν έχω μάθει να απαιτώ, έχω μάθει να προσφέρω και αν δεν μου προσφέρει ο άλλος δεν ξαναπηγαίνω σε αυτήν τη μεριά.

Όλα τα όνειρά μου έγιναν πραγματικότητα και κυρίως τα όνειρα της ψυχής μου. Είμαι ευγνώμων για κάτι που κέρδισα με πολύ κόπο, αλλά είχα και το ένστικτο να ξέρω να αρπάζω την ευκαιρία. Δανείστηκα χρήματα από τους φτωχούς μου φίλους για να κάνω τις δικές μου δουλειές».