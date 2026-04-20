Δήμος Ωραιοκάστρου: Έκκληση να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα ενόψει αντιπυρικής περιόδου

Έκκληση προς τους πολίτες να προχωρήσουν στους καθαρισμούς των οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο απευθύνει ο Δήμος Ωραιοκάστρου.

Από την Αντιδημαρχία Υποδομών, Ευταξίας και Καθημερινότητας του Πολίτη και το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2026), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του Ν. 5281/2026(ΦΕΚ 28 Α’/26):

1.Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές μεριμνούν από την 1η Απριλίου έως τη15η Ιουνίου κάθε έτους για την εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού, καθώς και για τη συντήρηση έωςτο τέλος της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασήςτης, σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται σε:

α) περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

β) περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,

γ) εκτάσεις εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων από τα όρια των άνωθεν περιπτώσεων α) και β), εφόσον δεν υπάγονται στηδασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής,

δ) εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, εφόσον δεν υπάγονται στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής.

Υπόχρεοι κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 τουν. 4270/2014 (Α’ 143).

2. Οι δήμοι:

α) μεριμνούν, έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, με κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση των υπόχρεωναναφορικά με το περιεχόμενο και τη διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων καθαρισμού,

β) διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους από τη 16η Ιουνίου και έως την 31η Οκτωβρίου, και, σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης καθαρισμού, προβαίνουν στις ενέργειες της παρ. 4.

3. Οι υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) επιλαμβάνονται, κατόπιν καταγγελιών που υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστηματης περ. β) της παρ. 2, και διενεργούν ελέγχους. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης καθαρισμού, επιβάλλουν το πρόστιμο της παρ. 4 και ενημερώνουν τον οικείο δήμο για την ενέργεια αυτεπάγγελτου καθαρισμού.

4. Οι αρμόδιες αρχές, δήμοι και Π.Σ. επιβάλλουν για την παράβαση της υποχρέωσης καθαρισμού πρόστιμο ενός (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ και μέγιστο ποσό τα δύοχιλιάδες (2.000) ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών,ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου. Ειδικά για πρόστιμα που επιβάλλονταιαπό το Π.Σ. η ένσταση δύναται να υποβάλλεται, και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή ενστάσεων επί πράξεων βεβαίωσης παράβασης αρμοδιότητας του Π.Σ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 43810ΕΞ 2025/22.12.2025 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή ένστασης επί πράξεων βεβαίωσης παράβασηςαρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας» (Β’ 6999).

Αν η ένσταση δεν γίνει δεκτή, ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό εντός πέντε (5) ημερών.

Ειδικά στους περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους, ο δήμος, πριν από τον αυτεπάγγελτοκαθαρισμό, αιτείται από την κατά τόπον αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη διαπίστωση συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς. Σε περίπτωση που ο κίνδυνος αυτός διαπιστωθεί, ο δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων του δευτέρου εδάφιουπρος άρση του κινδύνου. Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ήεπέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας,επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του τετάρτου εδαφίου, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμόςγια την άμεση άρση του κινδύνου.

5. Το πρόστιμο και η δαπάνη σε περίπτωση καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών από τον δήμολόγω μη συμμόρφωσης, καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο, αποτελούν έσοδα του δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190). Τα έσοδα από ταπρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του Π.Σ. αποδίδονται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) στονΤομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων του Π.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας.

6. Αν δεν εντοπιστούν στοιχεία του υπόχρεου, ακολουθείται η διαδικασία του τέταρτου, πέμπτου καιέκτου εδαφίου της παρ. 4, εξαιρουμένης της επιβολής προστίμου. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης άμεσηςσυμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της παρ. 1, επέρχεται μείωση του προστίμου της παρ. 4 σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης της παρ. 9.

7. Με την παρούσα δεν θίγεται το από 13/22.4.1929 π.δ. (Α’ 153), περί επικίνδυνων οικοδομών.

8. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δύναται να παρατείνεται ηπροθεσμία της παρ. 1, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου από την εκδήλωση καιρικών φαινομένων και πάσης φύσεως κινδύνων πολιτικής προστασίας.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίαςκαι Οικονομικών και Εσωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα για τις ενέργειες καθαρισμού και αποκομιδής των υπολειμμάτων του, τον τρόπο, τη διαδικασία και τη διενέργεια ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές,την επιβολή και τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων, την περίπτωση μείωσης του προστίμου της παρ. 4λόγω αποδεδειγμένης άμεσης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 και κάθε άλλο θέμα σχετικό μετην εφαρμογή του παρόντος».

Αρμοδιότητες Δήμων ως προς την υποχρέωση καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτωνχώρων

Στο άρθρο 44 αναφέρεται ότι ηυποπερ. 26 της περ. β) της παρ. Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006,Α’ 114), περί αρμοδιοτήτων των δήμων στον τομέα του περιβάλλοντος, αντικαθίσταται ως εξής:

«26. Οι Δήμοι ασκούν τις αρμοδιότητες ενημέρωσης των υπόχρεων καθαρισμού οικοπέδων και λοιπώνακάλυπτων χώρων, διενέργειας ελέγχων, επιβολής διοικητικών κυρώσεων και αυτεπάγγελτου καθαρισμούοικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίεςπου καθορίζονται στα άρθρα 53Α και 53ΙΔ του Ν. 4662/2020 (Α’ 27)».

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Δήλωση καθαρισμού

Διευκρινίζεται ότι, πέραν του καθαρισμού, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν έως τη 15η Ιουνίου δήλωση καθαρισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

https://akatharista.apps.gov.gr

Σε περιπτώσεις αδυναμίας χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (όπως λόγω ηλικίας, αναπηρίας ή λόγου ανωτέρας βίας και άλλων αντικειμενικών δυσκολιών), η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με φυσική παρουσία στο οικείο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στην αρμόδια κατά τόπον Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Παρακαλούνται για τη συμμόρφωση οι υπόχρεοι, καθώς πρόκειται για ένα μείζον θέμα που προκαλεί προβλήματα υγιεινής και ασφάλειας, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιών ενόψει θερινής περιόδου πυροπροστασίας.