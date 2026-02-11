Το Film Office της ΠΚΜ στο 1ο διά ζώσης εργαστήριο του έργου GreenSCAP στη Βενετία

Με επίκεντρο τη βιωσιμότητα στον σχεδιασμό μιας κινηματογραφικής παραγωγής, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρώτο διά ζώσης εργαστήριο του ευρωπαϊκού προγράμματος Green SCAP (Green Skills for Cinema and Audiovisual Production), που φιλοξενήθηκε από τις 6 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2026 στο San Servolo της Βενετίας. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε ενεργά ως εταίρος στις εργασίες του τριημέρου, συμβάλλοντας στην κατάρτιση για τη διαμόρφωση των νέων «πράσινων» προτύπων της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.

Το εργαστήριο με τίτλο «Από τη θεωρία στην πράξη: Βιωσιμότητα στο σχεδιασμό ενός οπτικοακουστικού έργου» εστίασε το ενδιαφέρον στην πρακτική εφαρμογή εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης για την κατάρτιση σχεδίων βιωσιμότητας (sustainability plans) μιας κινηματογραφικής παραγωγής. Μέσα από εντατικές ασκήσεις, οι 12 επιλεγμένοι στο εργαστήριο επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία συνεργάστηκαν με διεθνούς κύρους εκπαιδευτές για τη δημιουργία βιώσιμων οπτικοακουστικών έργων, αναλύοντας κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας υπό το πρίσμα της περιβαλλοντικής ευθύνης. Εκπαιδευτές στο πρώτο εργαστήριο του Green Scap, που διοργάνωσε το Veneto Film Commission ως επικεφαλής εταίρος, ήταν ο Claudio Savelli (διαχειριστής βιωσιμότητας), η Serena Alfieri (κινηματογραφική παραγωγός) και η Linnea Merzagora (συντονίστρια του ευρωπαϊκού δικτύου Green Film/Trentino Film Commission).

«Η εξωστρέφεια της Περιφέρειάς μας ενισχύεται σημαντικά, καθώς το πρώτο μας ευρωπαϊκό έργο αφιερωμένο αποκλειστικά στον οπτικοακουστικό τομέα είναι πλέον γεγονός. Το έργο Green SCAP για τη βιωσιμότητα στις κινηματογραφικές παραγωγές αποδεικνύει ότι η Κεντρική Μακεδονία δεν είναι μόνο ένας ελκυστικός προορισμός για γυρίσματα, αλλά και ένας θεσμικός φορέας που πρωτοπορεί στην εκπαίδευση γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της βιομηχανίας.

Μετά την εξαιρετική εμπειρία της Βενετίας, προετοιμαζόμαστε εντατικά για τον επόμενο σταθμό μας τον Μάρτιο: το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε στην πράξη τη δυναμική της περιοχής μας ως κινηματογραφικού προορισμού, που ενθαρρύνει τη βιώσιμη δημιουργία», δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου.

Η σκυτάλη της διοργάνωσης του Green SCAP περνά τον ερχόμενο μήνα στην Ελλάδα. Το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, προετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη τους εταίρους και τους συμμετέχοντες τον προσεχή Μάρτιο. Το δεύτερο αυτό διά ζώσης εργαστήριο του Green SCAP, που θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της Αγοράς του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, θα αποτελέσει το επόμενο κρίσιμο βήμα του προγράμματος. Το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή βέλτιστων «πράσινων πρακτικών» και στην περαιτέρω διασύνδεση των επαγγελματιών της περιοχής με τις νέες προκλήσεις της βιώσιμης κινηματογράφισης.

Το πρόγραμμα Green SCAP υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής εταίρος είναι το Veneto Film Commission (Ιταλία), σε συνεργασία με το Film Office Κεντρικής Μακεδονίας, το Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ και το Mediterranean Creative Hub of Mallorca (Ισπανία), υπό την επιστημονική εποπτεία του ευρωπαϊκού δικτύου Green Film.

Στην Κεντρική Μακεδονία, το ευρωπαϊκό έργο GREEN SCAP υλοποιείται με τη συνεργασία του Film Office, της Διεύθυνσης Τουρισμού και του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Συνεργασιών της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.