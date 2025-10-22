Θεσσαλονίκη: Στον “αέρα” νέα εφαρμογή για το κυκλοφοριακό με ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τους οδηγούς – Τα πλεονεκτήματα

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) παρουσίασε τη νέα του εφαρμογή για smartphone εν ονόματι “HIT App (Thessaloniki)”, μια καινοτόμο ψηφιακή λύση που ενθαρρύνει τη χρήση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και παρέχει ενημέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή αξιοποιεί στοιχεία παιχνιδοποίησης (gamification) για να ενισχύσει τη θετική στάση των πολιτών απέναντι στη βιώσιμη κινητικότητα. Μέσω ενός συστήματος επιβράβευσης, οι χρήστες που επιλέγουν μέσα όπως τα δημόσια συγκοινωνιακά, το ποδήλατο, το ηλεκτρικό πατίνι ή το περπάτημα, συγκεντρώνουν πόντους που μπορούν να εξαργυρώσουν σε εκπτώσεις και προσφορές συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία, τους χρόνους διαδρομής στην περιφερειακή οδό και σε εναλλακτικές διαδρομές μέσα στην πόλη. Μέσω της λειτουργίας «Καταγραφή ταξιδιού», οι χρήστες μπορούν να καταγράφουν τις μετακινήσεις τους και να συλλέγουν πόντους ανάλογα με τη διανυθείσα απόσταση και το βιώσιμο μέσο που χρησιμοποίησαν.

Η ανάπτυξη της εφαρμογής HITApp πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου UPPER (Unleashing the Potential of Public transport in EuRope), που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της χρήσης των δημόσιων και βιώσιμων μεταφορών μέσα από καινοτόμες λύσεις και πολιτικές.

Στην Ελλάδα, το έργο υλοποιείται από το Ι.ΜΕΤ./ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), με σκοπό τη δημιουργία ενός έξυπνου, προσβάσιμου και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος αστικής κινητικότητας.

Το ΙΜΕΤ και ο ΟΣΕΘ καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HITApp για μια πιο «έξυπνη» και βιώσιμη πόλη. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιβράβευσης μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας πιο πράσινης και καινοτόμου αστικής κοινότητας.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Google Play όσο και στο App Store.