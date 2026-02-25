Η συνήθεια που σκοτώνει το αυτόματο κιβώτιο – Το λάθος που κάνουν όλοι

﻿Πίσω από την απλότητα που προσφέρει το αυτόματο κιβώτιο, κρύβεται ένας πολύπλοκος μηχανισμός που απαιτεί σωστή διαχείριση για να εξασφαλιστεί η μακροζωία του.

Το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων έχει γίνει συνώνυμο με την άνεση σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, καθιστώντας την οδήγηση πιο ομαλή και λιγότερο αγχωτική. Ωστόσο, ακόμα και οι πιο έμπειροι οδηγοί κάνουν μερικές φορές λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε δαπανηρές επισκευές, ειδικά όταν πρόκειται για παλαιότερα αυτοκίνητα.

Το πιο συνηθισμένο και καταστροφικό λάθος είναι η αλλαγή λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων μέχρι να σταματήσει εντελώς το αυτοκίνητο. Η βιασύνη στο παρκάρισμα συχνά οδηγεί τους οδηγούς να αλλάξουν τον επιλογέα από “D” (Drive) σε “R” (Reverse) ή αντίστροφα, ενώ το αυτοκίνητο εξακολουθεί να κινείται. Αυτή η φαινομενικά αθώα συνήθεια ασκεί τεράστια πίεση στα εξαρτήματα του κιβωτίου ταχυτήτων, επιταχύνοντας σημαντικά τη φθορά τους.

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “P” (Park) κατά την οδήγηση. Μέσα στο κιβώτιο ταχυτήτων υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός κλειδώματος – ο λεγόμενος “πείρος στάθμευσης”, ο οποίος εμποδίζει τους τροχούς να περιστραφούν.

Όταν εμπλέκετε το “P” κατά την οδήγηση, αυτό το μικρό μεταλλικό στοιχείο προσπαθεί να σταματήσει ολόκληρη τη μάζα του αυτοκινήτου. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό συνοδεύεται από έναν δυνατό ήχο τριξίματος, και στη χειρότερη – ο πείρος μπορεί να σπάσει, γεγονός που θα οδηγήσει σε βλάβη του κιβωτίου ταχυτήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύγχρονα οχήματα έχουν συχνά ενσωματωμένη προστασία από τέτοιες ενέργειες. Τα ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν απλώς να αγνοήσουν την εντολή του οδηγού εάν τη θεωρήσουν επικίνδυνη για τον μηχανισμό.

Ωστόσο, σε παλαιότερα αυτοκίνητα, όπου η σύνδεση μεταξύ του επιλογέα και του κιβωτίου ταχυτήτων είναι μηχανική ή υδραυλική, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον οδηγό. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρέπει να βασίζεστε σε “έξυπνα” ηλεκτρονικά, αλλά να αναπτύξετε τις σωστές συνήθειες.

Ο χρυσός κανόνας για τη χρήση οποιουδήποτε αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων είναι πολύ απλός, καθώς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φροντίζετε ώστε ακινητοποιείτε εντελώς το αυτοκίνητο με το πεντάλ φρένου και μόνο τότε να μετακινείτε τον επιλογέα. Αυτή η διαδικασία εγγυάται ότι θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κιβωτίου.

Μια ακόμα αμφιλεγόμενη συνήθεια είναι να αλλάζετε τον επιλογέα στη θέση “N” (νεκρά) κατά τη διάρκεια σύντομων στάσεων στα φανάρια, καθώς αυτό πιστεύεται ότι μειώνει το φορτίο στο κιβώτιο ταχυτήτων και εξοικονομεί καύσιμο. Ωστόσο οι κατασκευαστές συνήθως συνιστούν να αφήνετε τον επιλογέα στη θέση “D” ενώ το αυτοκίνητο συγκρατείται με τα φρένα.

Η συμμόρφωση με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας είναι η καλύτερη πρόληψη των δαπανηρών βλαβών στο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται πλήρως όλες οι δυνατότητες του κιβωτίου.

Πηγή: carandmotor.gr