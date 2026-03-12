Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την κατασκευή του 7ου νηπιαγωγείου στη Θέρμη

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού ο οποίος βγήκε στον αέρα στις 26 Φεβρουαρίου 2026 ξεκίνησε η διαδικασία για την κατασκευή ενός νέου νηπιαγωγείου στην περιοχή της επέκτασης Θέρμης. Πρόκειται για την ανέγερση του 7ου 2θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Θέρμης το οποίο προορίζεται να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες σε σχολικές υποδομές που δημιουργεί η συνεχής οικιστική ανάπτυξη της περιοχής. Το νέο σχολικό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που βρίσκεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ325, στην επέκταση του οικισμού Θέρμης. Η επιλογή της συγκεκριμένης τοποθεσίας συνδέεται με τη σημαντική αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, καθώς ολοένα και περισσότερες οικογένειες επιλέγουν τη συγκεκριμένη περιοχή για μόνιμη κατοικία.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 2/θ νηπιαγωγείου με συνολικό μικτό εμβαδόν 415,89τ.μ., καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των κοινοχρήστων πεζοδρομίων, τραπεζαρία, αίθουσα ανάπαυσης νηπίων, γραφείο διδακτικού προσωπικού, αποθήκη υλικού, χώρους υγιεινής νηπίων & ΑμεΑ, κουζίνα, χώρο Η/Μ εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.895.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», στο πλαίσιο δράσεων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ο χρόνος εκτέλεσης του έργου έχει υπολογιστεί στους δεκαέξι (16) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου πραγματοποιείται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με βασικό κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής συνολικού ύψους €30.564,52 ευρώ και ισχύος 13 μηνών και 30 ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www. promitheus. gov. gr, και ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 24/03/2026 και ώρα 14:00, ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών, ορίζεται η Παρασκευή 27/03/2026 και ώρα 10:00. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος αναφέρει πως «η διαρκής αύξηση του πληθυσμού στην περιοχή επέκτασης της Θέρμης μας γεμίζει με ικανοποίηση καθώς συνιστά αναγνώριση ότι η περιοχή μας αποτελεί ελκυστική επιλογή για μόνιμη εγκατάσταση οικογενειών που στην πλειονότητά τους είναι άνθρωποι νεαρής ηλικίας. Συγχρόνως, όμως, μας επιφορτίζει και με ευθύνες και με την υποχρέωση να ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατό τις αναγκαίες υποδομές. Μία απ’ αυτές είναι και η κατασκευή του νέου νηπιαγωγείου το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων της επέκτασης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των οικογενειών που ζουν ή εγκαθίστανται σε αυτήν την περιοχή. Παράλληλα, θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των υφιστάμενων σχολικών μονάδων και στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας».