Ξεκίνησαν οι εργασίες στο δρόμο Χαλάστρας-Ευζώνων – Τα τελευταία 20 χρόνια 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Ξεκίνησαν οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού τμήματος Χαλάστρας – Ευζώνων του αυτοκινητοδρόμου Αθήνας – Θεσσαλονίκης, όπου τα τελευταία είκοσι χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους 50 άνθρωποι και τραυματίστηκαν βαριά άλλοι 117. Ο συγκεκριμένος οδικός άξονας, μήκους 44 χιλιομέτρων, έχει μόνο έναν κλάδο, στον οποίο βρίσκονται και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα δεν υπάρχει διαχωριστική νησίδα, ενώ ορισμένες φορές αγρότες με τα μηχανήματά τους διασχίζουν κάθετα τον δρόμο προκειμένου να περάσουν απέναντι, αν και κάτι τέτοιο απαγορεύεται αυστηρά. Επίσης απουσιάζει η διασύνδεση με παρακείμενους οικισμούς και υπάρχουν ελλείψεις σε φωτισμό και διαγραμμίσεις.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παιονίας Κιλκίς, Κωνσταντίνο Σιωνίδη, ο δρόμος αυτός είναι η πρώτη χερσαία είσοδος της χώρας σε κίνηση, σε αριθμό επισκεπτών, δεδομένου ότι συνδέει την Ελλάδα με τα Βαλκάνια και την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο, ενώ οι μελέτες του έργου διαπλάτυνσης του δρόμου ολοκληρώθηκαν το 2019, υπήρξαν πολυετείς καθυστερήσεις στην εκτέλεσή του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στα τέλη του 2025, η Νέα Εγνατία Οδός ανέλαβε τη συντήρηση και λειτουργία του δρόμου που προβλέπεται πλέον να αναβαθμιστεί σε κλειστό αυτοκινητόδρομο με αντίστοιχα χαρακτηριστικά του κύριου άξονα της Εγνατίας Οδού.

Εγκαταστάθηκαν τρία εργοτάξια

Ήδη εγκαταστάθηκαν τρία εργοτάξια, το πρώτο στον Άγιο Αθανάσιο, το δεύτερο κοντά στο Πολύκαστρο Κιλκίς και το τρίτο στο Χριστό Σερρών, ενώ εκπρόσωπος της Νέας Εγνατίας Οδού αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει. Στις περιοχές αυτές βρίσκονται διακόσια άτομα προσωπικό και εκατό μηχανήματα έργου».

Ποιες εργασίες θα γίνουν – Χρονοδιάγραμμα

«Οι εργασίες αναβάθμισης του οδικού άξονα αφορούν τη δημιουργία ενός επιπλέον κλάδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κλάδος στον οποίο βρίσκονται και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Θα γίνει διαπλάτυνση, δηλαδή θα αποκτήσει όλο το κομμάτι αυτό μια ασφαλή διατομή με δύο κλάδους, δύο λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση. Η κυκλοφορία θα είναι διαχωρισμένη και θα υπάρχει κεντρική νησίδα», σημειώνει η εκπρόσωπος της Νέας Εγνατίας Οδού.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών είναι τα πέντε χρόνια, ωστόσο ο δήμαρχος Παιονίας δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ο άξονας να παραδοθεί νωρίτερα, ενδεχομένως και στα 3,5 χρόνια καθώς, όπως σημειώνει, «το έργο -για όσους ξέρουν το ανάγλυφο της περιοχής- δεν έχει ιδιαίτερη δυσκολία, σε σχέση με άλλους αυτοκινητόδρομους, όπου χρειάστηκε να διαχωριστούν βουνά, να γίνουν γέφυρες ή να καλυφθούν χαράδρες. Εδώ είναι επίπεδος ο δρόμος, οι χωματουργικές εργασίες θα πηγαίνουν με γρήγορο ρυθμό ενώ και η έκταση είναι απαλλοτριωμένη».

Η σημασία του έργου

Μιλώντας, εξάλλου, για τη σημασία του έργου, ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας σε μια περιοχή, που έχει θρηνήσει δεκάδες νεκρούς τα τελευταία χρόνια. Αποδίδει, παράλληλα, εθνική σημασία στις μεταφορές που γίνονται από τον συγκεκριμένο άξονα. «Ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων, από όπου ξεκινάει αυτός ο δρόμος και καταλήγει μετά στην Αθήνα, είναι η πρώτη χερσαία είσοδος της χώρας σε κίνηση, σε αριθμό επισκεπτών. Η πρώτη πύλη εισόδου είναι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε αριθμό επισκεπτών και αμέσως μετά είναι οι Εύζωνοι. Οπότε καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει για την εθνική οικονομία, για την αύξηση του τουρισμού, για τις μεταφορές. Από εκεί και μετά, είναι ένα έργο πρώτιστης σημασίας για τον νομό και τον δήμο, γιατί ο οδικός άξονας διέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Παιονίας. Θα εξυπηρετεί δε τις ανάγκες όλων των χωριών, ειδικά της παραμεθορίου και του υπόλοιπου κορμού του δήμου για να έχουν μια εύκολη και πάνω από όλα ασφαλή πρόσβαση προς τη Θεσσαλονίκη που θα είναι το πλησιέστερο σημείο» συμπληρώνει.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς μεταφορές υπενθυμίζει ότι εκτός Ελλάδας ο άξονας αυτός συνεχίζεται στα Βαλκάνια, την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη, επισημαίνοντας πως «είναι ο δρόμος που ακολουθούσαν και ακολουθούν όλοι οι Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, την Αυστρία και τη Σουηδία».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Νέας Εγνατίας Οδού αναφέρει: «Αυτός είναι ένας άξονας που ανήκει στους πανευρωπαϊκούς διαδρόμους που εξασφαλίζουν τη σύνδεση της Ελλάδας με τις βαλκανικές χώρες και την Ευρώπη. Με την αναβάθμισή του αναμένονται η μείωση της απόστασης και του χρόνου των μετακινήσεων και πλέον αυτό δημιουργεί προφανή οικονομικά οφέλη και για τη χώρα μας και ειδικότερα για τη βόρεια Ελλάδα. Σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο, η μείωση και ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων είναι στα μέγιστα επίπεδα, οπότε εκτιμώ ότι η ολοκλήρωσή του θα συμβάλλει στην ασφάλεια και την ταχύτητα των μεταφορών».

«Μετά από πολυετή καθυστέρηση ήρθε η ώρα να γίνει ο δρόμος. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξει κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός, που να δημιουργήσει πρόβλημα», προσθέτει ο δήμαρχος Παιονίας.