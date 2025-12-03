Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε το νέο ΚΑΠΗ στην Άνω Πόλη – “Να δημιουργούμε συνθήκες ώστε κανένας να μην αισθάνεται μόνος”

Παραδόθηκε το πρωί ο νέος χώρος του του 3ου Παραρτήματος Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του δήμου Θεσσαλονίκης στην οδό Κλαυθμώνος 58, στην Άνω Πόλη.

Ο νέος, σύγχρονος και φιλόξενος χώρος είναι έτοιμος να υποδεχθεί τα μέλη του, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με στόχο την ενεργό γήρανση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων δημοτών. «Να δημιουργούμε συνθήκες ώστε κανένας να μην αισθάνεται μόνος», δήλωσε, κατά την παράδοση του ΚΑΠΗ, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Ανέφερε πως η χαρά της δημοτικής αρχής είναι μεγάλη, ζητώντας από τα μέλη του ΚΑΠΗ «να είναι γεμάτος (ο χώρος) με χαμόγελα, ευχάριστες στιγμές». Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχουμε στην Άνω Πόλη, την ανθρώπινη σχέση, ανέφερε ο δήμαρχος και πρόσθεσε: «Οι πόλεις μεγαλώνουν και χάνουν την ανθρωπιά τους. Όσο οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες, τόσο οι άνθρωποι αποξενώνονται».

Ο κ. Αγγελούδης είπε ακόμη πως από τη νέα χρονιά θα γίνουν προσπάθειες ώστε να γίνουν «πιο παραγωγικά τα Κοινωνικά Ιατρεία του δήμου Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας πρώτα, με προτεραιότητα και ραντεβού, τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες και ακολούθως τα μέλη των ΚΑΠΗ». Τέλος, κάλεσε τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να παίρνουν μέρος στις θεατρικές δράσεις, στις εκδηλώσεις και στις εκδρομές που διοργανώνει ο δήμος.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Δημοτικών Κοινοτήτων και Γειτονιών και Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία Λάζαρος Ζαχαριάδης πρόσθεσε: «Καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, να επαναλειτουργήσουμε το 3ο Παράρτημα ΚΑΠΗ και να το δώσουμε σε χρήση στους ηλικιωμένους κατοίκους της Άνω Πόλης. Τα ΚΑΠΗ σταμάτησαν σήμερα να είναι καφενεία, έχουμε σύγχρονες δράσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής».