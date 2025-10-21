Συνεργασία Καϊτεζίδη με τον Πρύτανη του ΑΠΘ: “Στρατηγική επιλογή για τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη”

Συνεργασία με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Κυριάκο Αναστασιάδη είχε ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης. Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, οι δύο άνδρες συζήτησαν για θέματα ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου και της Αυτοδιοίκησης.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Κυριάκο Αναστασιάδη για τη συνάντηση και την εξαιρετικά χρήσιμη συνεργασία που είχαμε. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει συμπληρώσει 100 χρόνια ζωής και δράσης με μεγάλη προσφορά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, οι συνεργασίες μεταξύ των φορέων είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Η κοινωνία είναι το κοινό πεδίο αναφοράς, τόσο της ακαδημαϊκής όσο και της αυτοδιοικητικής κοινότητας. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και τον διαβεβαίωσα για το ειλικρινές ενδιαφέρον της Αυτοδιοίκησης στο επιστημονικό έργο που παράγει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η συνεργασία του Δήμου μας με το ΑΠΘ θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και τα ευεργετικά αποτελέσματά της θα είναι προς όφελος των συμπολιτών μας, άλλωστε εξέχοντες ακαδημαϊκοί είναι κάτοικοι του Δήμου μας» δήλωσε μετά τη συνάντηση ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Αναστασιάδης δήλωσε τα εξής:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, με τον οποίο μας συνδέει κοινό όραμα για την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ως πυλώνας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, επιδιώκει να βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε η επιστημονική γνώση να βρίσκει πρακτική εφαρμογή προς όφελος της κοινωνίας. Ευχαριστώ θερμά τον κ. Καϊτεζίδη για το πνεύμα συνεργασίας και τη διάθεση για να προχωρήσουμε σε κοινές δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τον κοινωνικό ρόλο του Αριστοτελείου».