Σε συλλογή και ανακύκλωση των αποτσίγαρων προχωρά ο Δήμος Θέρμης τοποθετώντας 38 ειδικούς κάδους

Ο Δήμος Θέρμης προχωρά σε μία ακόμη ουσιαστική περιβαλλοντική παρέμβαση, με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων, την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την προστασία του δημόσιου χώρου.

Προς το σκοπό αυτό προχώρησε στην τοποθέτηση 38 ειδικών κάδων συλλογής και ανακύκλωσης αποτσίγαρων, σε επιλεγμένα σημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων, σε χώρους αυξημένης επισκεψιμότητας, όπως Δημαρχεία, Κοινότητες, ΚΑΠΗ, Εκκλησίες, Πολιτιστικά Κέντρα, πλατείες, πάρκα, στάσεις και χώρους λαϊκών αγορών.

Οι ειδικοί κάδοι τοποθετήθηκαν στη Θέρμη, το Τριάδι, τη Νέα Ραιδεστό, τα Βασιλικά, την Αγία Παρασκευή, τους Ταγαράδες, το Νέο Ρύσιο, την Καρδία, το Κάτω Σχολάρι, τον Τρίλοφο και το Πλαγιάρι.

Η συλλογή των αποτσίγαρων πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος #gopafree, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Cigaret Cycle ΑΜΚΕ και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την προσπάθεια για καθαρότερους δημόσιους χώρους, περιορίζει τη ρύπανση από τα αποτσίγαρα και καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση, συμβάλλοντας σε έναν πιο καθαρό και φιλικό Δήμο για όλους.

Τα αποτσίγαρα αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες και επίκαιρες μορφές περιβαλλοντικής ρύπανσης, καθώς δεν είναι βιοδιασπώμενα. Χρειάζονται έως και 15 χρόνια για να διαλυθούν, και η απόρριψή τους σε χώρους υγειονομικής ταφής δεν λύνει επαρκώς το πρόβλημα. Τα αποτσίγαρα περιέχουν πληθώρα τοξικών χημικών ουσιών και πλαστικού στα φίλτρα τους. Κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσής τους, απελευθερώνουν επιβλαβείς ουσίες που φτάνουν από τα φρεάτια στους υπονόμους και στη θάλασσα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στην Ελλάδα, παράγονται ετησίως περίπου 30 δισεκατομμύρια αποτσίγαρα.

Μετά τη συλλογή τους σε αυτούς τους ειδικούς κάδους τα αποτσίγαρα οδηγούνται προς ανακύκλωση, υποβάλλονται σε επεξεργασία όπου διαχωρίζονται τα υπολείμματα χαρτιού και καπνού από τα φίλτρα. Τα φίλτρα υποβάλλονται σε ειδική διαδικασία αποτοξικοποίησης για τη δημιουργία νέων ανακυκλωμένων υλικών, ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή λιπασμάτων.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Στέλιος Γκιζάρης σημειώνει ότι «η ανακύκλωση αποτσίγαρων αποτελεί μια καινοτόμο και αναγκαία δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον Δήμο μας. Με στοχευμένες παρεμβάσεις και συνεργασίες, επενδύουμε σε λύσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου Θέρμης για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής».