Πρόβλημα στην ανακύκλωση εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων στο ΚΔΑΥ Θέρμης

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει κατοίκους και επαγγελματίες ότι, εξαιτίας των έντονων πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσε η κακοκαιρία της Κυριακής στον Δήμο Θέρμης, έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το ΚΔΑΥ Θέρμης.

Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί σοβαρό πρόβλημα στην αποκομιδή και διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.

“Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί τους πολίτες να επιδείξουν κατανόηση και αυτοσυγκράτηση και να μην εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους έως την αποκατάσταση της λειτουργίας του Κέντρου.

Το πρόβλημα αναμένεται να ομαλοποιηθεί έως τα τέλη της εβδομάδας.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την υπευθυνότητα όλων.