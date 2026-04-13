MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αργύρης Αγγέλου: Δεν είναι δουλειά μου να αγχώνομαι για τα νούμερα τηλεθέασης

|
THESTIVAL TEAM

Ο Αργύρης Αγγέλου έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, αυτή την εβδομάδα, με αφορμή την τηλεοπτική του παρουσία τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή στη δραματική σειρά εποχής “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” και τα νούμερα τηλεθέασης καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται μια αποτυχία.

Πως προέκυψε η συμμετοχή στη σειρά;

Κατ’ αρχάς πρέπει να πω πως συνεργάζομαι μετά από πολλά χρόνια με τον Αντώνη Αγγελόπουλο, με τον οποίο είχα κάνει το “Παρά πέντε” και τις “Σαββατογεννημένες”. Όταν σε παίρνει τηλέφωνο ο Αντώνης, λες αμέσως ναι, δεν χρειάστηκε καν να σκεφτώ κάτι. Είναι μια τεράστια παραγωγή. Πολλά συνεργεία, πολλοί και εξαιρετικοί ηθοποιοί, φοβερές συνθήκες. Έχω πάθει σοκ με την εικόνα και το αποτέλεσμα, γιατί ξέρω πόσοι άνθρωποι δουλεύουν πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Όλος αυτός ο κόσμος δουλεύει έναν χρόνο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα.

Τα νούμερα τηλεθέασης σας απασχολούν όταν συμμετέχετε σε μια σειρά;

Δεν είναι δουλειά μου να αγχώνομαι για τα νούμερα τηλεθέασης. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό που είδατε. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, από εκεί και πέρα για το πως θα το αγκαλιάσει ο κόσμος δεν μπορούμε να επέμβουμε.

Σας έχει συμβεί να παίξετε σε παράσταση και να μην έχει πάει καλά;

Δεν υπάρχει ηθοποιός που να μην έχει παίξει σε παράσταση που δεν έχει πάει καλά. Τελειώνει, όμως, αυτή η συνεργασία και πας στην επόμενη ελπίζοντας ότι θα πάει καλύτερα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

