Θεσσαλονίκη: Ξύλινο ντεκ στην παλιά παραλία και πλατεία Δημοκρατίας περνούν τον προέλεγχο του ΕΣΠΑ και φεύγουν για δημοπράτηση

Η επέκταση της παλιάς παραλίας προς τη θάλασσα με ξύλινο ντεκ και η ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας στον Βαρδάρη -δύο από τα εμβληματικά έργα που επιθυμεί να «τρέξει» ο δήμος Θεσσαλονίκης, είναι έτοιμα να περάσουν τον προέλεγχο του ΕΣΠΑ και στη συνέχεια να «φύγουν» προς δημοπράτηση.

Τις επόμενες ημέρες, οι μελέτες των έργων θα σταλούν στο ΕΣΠΑ για τον απαραίτητο προέλεγχο, με τη δημοτική αρχή να επιθυμεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι αδειοδοτήσεις. «Τρέχουμε για να επισπεύσουμε δύο σημαντικά έργα για την πόλη. Η δημοπράτησή τους εκτιμάται πως θα προχωρήσει στις αρχές του φθινοπώρου», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Η κατασκευή του ξύλινου ντεκ θα δίνει τη δυνατότητα σε κατοίκους, επισκέπτες αλλά και ποδηλάτες να απολαμβάνουν άνετα τη βόλτα τους στο παραλιακό μέτωπο της πόλης με θέα τον Θερμαϊκό Κόλπο. Το ξύλινο κατάστρωμα που θα κατασκευαστεί ως επέκταση του υφιστάμενου κρηπιδώματος θα έχει πλάτος 12μ. προς τη θάλασσα και θα εκτείνεται σε μήκος 1.100μ. περίπου από τον Λευκό Πύργο έως το λιμάνι.

Όσο για την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας, στόχος του έργου είναι να αλλάξει η εικόνα και να αναβαθμιστεί η δυτική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Με την ανάπλαση της πλατείας και των γύρω δρόμων θα επιχειρηθεί να μετατραπεί και πάλι το σημείο σε ένα ζωντανό δημόσιο χώρο. Στους πεζούς θα αποδοθούν ελεύθερα σημεία για ανάπαυση, θα χωροθετηθεί ποδηλατόδρομος, ενώ θα ενισχυθούν το πράσινο και ο φωτισμός.

Μέσα στον Μάιο η επιλογή αναδόχου για την Αριστοτέλους

Στο μεταξύ, μέσα στον Μάιο αναμένεται και η επιλογή του αναδόχου για την ανάπλαση του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους. Πρόκειται για μία μεγάλη παρέμβαση του δήμου Θεσσαλονίκης που θα αλλάξει την εικόνα στην «καρδιά» της πόλης με συνολικό προϋπολογισμού 26,04 εκατ. ευρώ.

«Σύντομα θα έχουμε ανάδοχο και για την Αριστοτέλους. Εάν δεν υπάρξουν θέματα με προσφυγές και ενστάσεις το μεγάλο αυτό έργο θα μπορέσει να ξεκινήσει», συμπληρώνει ο κ. Νικηφορίδης.

Το έργο αφορά την ανάπλαση επιφάνειας περίπου 32.500 τ.μ. από τη Λεωφόρο Νίκης έως την Εγνατία με παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια, στις στοές και αναβαθμίσεις του δημόσιου χώρου και των υποδομών, διατηρώντας τον μνημειακό χαρακτήρα της Αριστοτέλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ