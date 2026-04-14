Βουλιαγμένη: Τέλος στο θρίλερ της αρπαγής του 7χρονου από τον πατέρα του – Εντοπίστηκε από αστυνομικούς

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του Ιάσονα Κάι (ον.) Μπογέα Γκέιλ (επ.), 6,5 ετών, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 12/04/2026 από την περιοχή της Βουλιαγμένης, έπειτα από αρπαγή από τον πατέρα του.

Το παιδί εντοπίστηκε από αστυνομικούς του τμήματος που είχε αναλάβει την υπόθεση, στην περιοχή της Γλυφάδας, και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση είχε σημάνει συναγερμός, καθώς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas στις 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η κινητοποίηση των αρχών υπήρξε άμεση, με αποτέλεσμα τον γρήγορο εντοπισμό του ανηλίκου και τη λήξη της υπόθεσης χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις για την υγεία του.

