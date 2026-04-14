Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει για 2η χρονιά το Food Art Festival – Τρεις μέρες γαστρονομίας, μουσικής και τέχνης

Το Food Art Festival επιστρέφει για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά του, αυτή τη φορά με μια ξεχωριστή επιλογή: ανεβαίνει στην Άνω Πόλη. Το Πάρκο Στέργιου Πολύδωρου, στη σκιά των Βυζαντινών Τειχών, θα αποτελέσει το σκηνικό ενός τριήμερου που συνδυάζει street food, live μουσική, happenings και την ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης που λίγοι γνωρίζουν.

Τις ημέρες 24, 25 και 26 Απριλίου, από τις 17:00 έως τα μεσάνυχτα, η Άνω Πόλη μετατρέπεται σε ένα ζωντανό περιβάλλον γαστρονομικής και πολιτιστικής εμπειρίας: επιλεγμένα food trucks και παραγωγοί, DJ sets, giveaways, live εμφανίσεις καλλιτεχνών και happenings που συνδέουν τη σύγχρονη δημιουργικότητα με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Γ’ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, τεκμηριώνοντας τον ρόλο του ως θεσμός που λειτουργεί σε στενή σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις γειτονιές της πόλης.

«Η πρώτη χρονιά μάς έδειξε ότι η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη για αυτό το είδος συνάντησης. Η δεύτερη χρονιά ξεκινά από τα Κάστρα, γιατί πιστεύουμε ότι τα καλύτερα φεστιβάλ δεν γίνονται παρά δίπλα σε αυτά που αντέχουν στον χρόνο», δήλωσε η διοργανωτική ομάδα του Food Art Festival.

Περισσότερες πληροφορίες στο www.foodartfest.gr.

Θεσσαλονίκη

