ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Πιάστηκαν στα χέρια και αλλητραυματίστηκαν με το ίδιο μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αλλοδαπών, Παλαιστινιακής καταγωγής, συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας αναστατώνοντας την περιοχή του Εσταυρωμένου, στο Ηράκλειο.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 26 και 34 ετών, καβγάδισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τραυμάτισαν ο ένας τον άλλο με το ίδιο μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο 26χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 34χρονο στην κοιλιακή χώρα ο οποίος με την σειρά του κατάφερε να αφοπλίσει τον συμπατριώτη του και να τον μαχαιρώσει στο χέρι.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν σοβαρά, έλαβαν εξιτήριο. Οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν τους οδήγησαν στα κρατητήρια Ηρακλείου και σε βάρος των δύο «πρωταγωνιστών» του επεισοδίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ηλεία: Τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα και την εξύβρισαν

ΚΑΙΡΟΣ 4 ώρες πριν

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας προ των πυλών – Πού θα έχει από σήμερα αφρικανική σκόνη και λασποβροχές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τροχαίο στους Παξούς: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ηράκλειο: Σύλληψη 36χρονου για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία πολίτη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άγρια συμπλοκή οδηγών στο Ίλιον: 30χρονος τραυμάτισε με κατσαβίδι 27χρονο μετά από καταδίωξη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χανιά: Λύθηκε το χειρόφρενο και “καρφώθηκε” σε κολώνα της ΔΕΗ – Εγκλωβίστηκε οδηγός