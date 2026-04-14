Ηράκλειο: Πιάστηκαν στα χέρια και αλλητραυματίστηκαν με το ίδιο μαχαίρι

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αλλοδαπών, Παλαιστινιακής καταγωγής, συνέβη το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας αναστατώνοντας την περιοχή του Εσταυρωμένου, στο Ηράκλειο.

Οι δύο άνδρες ηλικίας 26 και 34 ετών, καβγάδισαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, πιάστηκαν στα χέρια και τραυμάτισαν ο ένας τον άλλο με το ίδιο μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο 26χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 34χρονο στην κοιλιακή χώρα ο οποίος με την σειρά του κατάφερε να αφοπλίσει τον συμπατριώτη του και να τον μαχαιρώσει στο χέρι.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου, αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς τα τραύματά τους δεν ήταν σοβαρά, έλαβαν εξιτήριο. Οι αστυνομικοί που τους συνόδευαν τους οδήγησαν στα κρατητήρια Ηρακλείου και σε βάρος των δύο «πρωταγωνιστών» του επεισοδίου σχηματίστηκε δικογραφία.