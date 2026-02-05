MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Κλειστός έμεινε για δύο ώρες ο δρόμος Σερρών-Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κλειστή, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης έμεινε για δύο ώρες η Ε.Ο. Σερρών Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου. Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκονται στη περιοχή για να καθαρίσουν το δρόμο.

Στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών είπε ότι λόγω της έντονης βροχόπτωσης μεγάλες ποσότητες νερού αλλά και φερτά υλικά μεταφερθηκαν από ρέματα από τους  πρόποδες του Μενοικίου όρους στο δρόμο στο ύψος του Δαφνουδίου με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας.  Λόγω της βροχόπτωσης δημιουργήθηκαν προβλήματα ύδρευσης στην Τούμπα.  Συνεργεία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκονται στην περιοχή για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Χάρης Ρώμας: Ήταν μια τομή για την τηλεόραση, 45% στην πρώτη του μέρα προβολής και έφτασε μέχρι 55%

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Δεν πίστευα ότι θα είμαι ζωντανή, με είχαν ξοφλημένη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η δεξιά, η αριστερά και ο κυρ- Παντελής” και απόψε στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Βίκυ Παγιατάκη: Στην ηλικία μου είμαι μόνο για εγκεφαλικό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

“Κλείδωσε” η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν για τις 11 Φεβρουαρίου στην Άγκυρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Στο Παλατάκι ο Τέλης Μυστακίδης – Παρακολουθεί το παιχνίδι με την Σπόρτινγκ