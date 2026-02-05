Κλειστός έμεινε για δύο ώρες ο δρόμος Σερρών-Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου λόγω συσσώρευσης φερτών υλικών

Κλειστή, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης έμεινε για δύο ώρες η Ε.Ο. Σερρών Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου. Μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκονται στη περιοχή για να καθαρίσουν το δρόμο.

Στο σημείο βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά Δημήτρης Νότας ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ Σερρών είπε ότι λόγω της έντονης βροχόπτωσης μεγάλες ποσότητες νερού αλλά και φερτά υλικά μεταφερθηκαν από ρέματα από τους πρόποδες του Μενοικίου όρους στο δρόμο στο ύψος του Δαφνουδίου με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας. Λόγω της βροχόπτωσης δημιουργήθηκαν προβλήματα ύδρευσης στην Τούμπα. Συνεργεία του Δήμου Εμμανουήλ Παπά βρίσκονται στην περιοχή για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.