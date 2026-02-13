Καρδίτσα: Ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα αξιοποιεί την ΑΙ εποχή και επενδύει στην καινοτομία

Ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας αξιοποιεί την ΑΙ εποχή και επενδύει στην καινοτομία. Προτεραιότητα, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για εγκατάσταση νεοφυών – startup επιχειρήσεων στη λίμνη Πλαστήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ευφυής διαχείριση του ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Για την ανανέωση του τουριστικού ενδιαφέροντος ο δήμος δημιουργεί νέα μουσεία με καινοτόμες προσεγγίσεις, όπως το Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης για το οποίο ετοιμάζει εξατομικευμένη ξενάγηση για κάθε έργο σε κάθε επισκέπτη με την χρήση νέων τεχνολογιών. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας τον Ιούνιο πραγματοποιείται Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής και τον Σεπτέμβριο Biennale Γλυπτικής με συμμετοχή 15 νέων καλλιτεχνών από διάφορες χώρες.

Επίσης, οργανώνει την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό δυναμικά και όχι στατικά, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και την ΑΙ εποχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η δημιουργία της Κυψέλης Καινοτομίας (Hub Innovation) με στόχο την νεανική επιχειρηματικότητα, η δημιουργία κόμβου πρόσβασης σε επιστημονικές βιβλιοθήκες και Data Center, με στόχο την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων, η Κατασκήνωση της Καινοτομίας για φιλοξενία φοιτητών, είναι μέρος της Hub Innovation Λίμνης Πλαστήρα. Επιπλέον η δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης και συμβατικών θεματικών βιβλιοθηκών, η συλλογή προφορικών τεκμηρίων, φωτογραφικού υλικού και ταινιών με θέμα τη Λίμνη Πλαστήρα και την ευρύτερη περιοχή των Αγράφων, είναι αντικείμενα στα οποία επενδύει ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με όσα τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Παναγιώτης Νάνος, «η καινοτομία με τη χρήση νέων τεχνολογιών είναι τα μέσα για την εξάλειψη της απόστασης της Λίμνης Πλαστήρα με τις νέες γενιές. Είναι το κίνητρο να εγκατασταθούν νέοι επιστήμονες στη Λίμνη Πλαστήρα. Η δωρεάν χορήγηση επαγγελματικής στέγης στους νέους, σε συνδυασμό με τη διαμονή σε ένα θαυμάσιο Φυσικό Περιβάλλον, θα λειτουργήσει ως μοχλός της επανακατοίκησης των χωριών μας. Ορισμένες μας επιλογές σήμερα φαντάζουν τολμηρές, ωστόσο είναι υποδομές οι οποίες υπηρετούν το όραμα να μετατρέψουμε τη Λίμνη Πλαστήρα σε διεθνές τοπόσημο, μία πρότυπη Κυψέλη Καινοτομίας Περιβάλλοντος». Ο δήμαρχος αναφέρει επίσης ότι «το Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με τα Διεθνή Συμπόσια Γλυπτικής και τις Biennale Νέων Καλλιτεχνών εισάγουν την Θεσσαλία και την Λίμνη Πλαστήρα στο διεθνές εικαστικό γίγνεσθαι, με στόχο την διεθνή τουριστική αγορά. Ακολουθεί το Πάρκο Ενσυναίσθησης, ένα μοναδικό στο είδος του εκπαιδευτικό σημείο αναφοράς για την Συμπερίληψη, καθώς και άλλα θεματικά πάρκα».