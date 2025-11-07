Η ΠΕΔΚΜ στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Στην ατζέντα της τα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα των δήμων και η αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση

Στα οικονομικά και θεσμικά ζητήματα που απασχολούν τους δήμους, καθώς και στην επικείμενη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, από το βήμα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Χαρακτήρισε κρίσιμο το φετινό συνέδριο, από το οποίο, όπως είπε, «θα προκύψει η νέα αυτοδιοίκηση στην πατρίδα μας, για να φύγουμε επιτέλους από την βαλκανιοποίηση της αυτοδιοίκησης και να πάμε σε μια αυτοδιοίκηση σύγχρονη, δημοκρατική, μεταρρυθμιστική, ευρωπαϊκή».

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ επικεντρώθηκε στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, χαρακτηρίζοντάς τα «μητέρα όλων των μαχών».

«Οι περισσότεροι δήμοι σήμερα είναι ‘στο κόκκινο’ στα οικονομικά τους, ακόμη και οι πιο νοικοκυρεμένοι που δεν δημιουργούσαν ποτέ ληξιπρόθεσμα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καϊτεζίδης, προσθέτοντας μάλιστα ότι παρά την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το λειτουργικό τους κόστος.

Εξήγησε ότι οι λόγοι που οι δήμοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είναι το σταθερά υψηλό ενεργειακό κόστος, που όπως τόνισε «εξανεμίζει κάθε ευρώ από τα ταμεία μας και συνεχίζεται και στις ημέρες μας με την ίδια ένταση, η αύξηση του μισθολογικού κόστους, το τέλος ταφής απορριμμάτων, η αύξηση τιμολογίου ΦΟΔΣΑ, αλλά και η χρόνια υποχρηματοδότηση για τη συντήρηση και το λειτουργικό κόστος σχολικών μονάδων, που πλέον περιορίζεται στο 40% του πραγματικού».

Η εξίσωση δεν βγαίνει

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ κ. Καϊτεζίδης επέμεινε στο οικονομικό ζήτημα των δήμων, τονίζοντας πως με βάση τα παραπάνω η εξίσωση δεν βγαίνει και δυστυχώς, όπως είπε, δεν είναι η μοναδική.

«Στην ίδια εξίσωση θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα που αφορά την υποστελέχωση των δήμων μας. Τα μνημόνια, οι συνταξιοδοτήσεις, η κινητικότητα, η αναστολή προσλήψεων αποψίλωσαν τις υπηρεσίες και σήμερα οι δήμοι χρειάζονται το απαραίτητο προσωπικό και τα επιπλέον θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για να έχουν ισχυρό ρόλο στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων που θα τους απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια» επισήμανε ο ίδιος.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ αναφέρθηκε και στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το οποίο, όπως σημείωσε, θα πρέπει να αναβαθμίζει την τοπική αυτοδιοίκηση στη διοικητική πυραμίδα της χώρας, να οργανώνει την Τ.Α. με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας στους πολίτες, δηλαδή σύμφωνα με την αυτονόητη συνταγματική επιταγή.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Καϊτεζίδης και στο ζήτημα των αρμοδιοτήτων. Ειδικότερα, ζήτησε να αποδοθούν στην Τ.Α ουσιαστικές αρμοδιότητες σε ένα πλαίσιο σύγχρονης, πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, και επιπλέον οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και τα εργαλεία.

«Δεν μιλάμε για συνέχιση της επί δεκαετίες αδιέξοδης επιδοματικής πολιτικής. Ζητάμε το νέο πλαίσιο να διασφαλίζει το πέρασμα από την επιδοματική πολιτική, που δεν την θέλουμε και δεν μας πρέπει, σε ένα σύστημα οικονομικής αυτοτέλειας, αλλά και να αποδοθεί στην αυτοδιοίκηση μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας από όπου σήμερα απουσιάζει αδικαιολόγητα» επισήμανε ο κ. Καϊτεζίδης και πρόσθεσε λέγοντας πως «αυτά πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά μιας νέας μεταρρύθμισης στην τοπική αυτοδιοίκηση, της θεμελιώδους μεταρρύθμισης για τη λειτουργία του ίδιου του κράτους. Για να περάσουμε πραγματικά από την ετεροδιοίκηση στην αυτοδιοίκηση».

Για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Μιλώντας για τον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ χαρακτήρισε πολύ θετική τη συνεργασία με τον υπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, τονίζοντας ότι «έχει αναπτύξει μία ειλικρινή και δημιουργική συνεργασία που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και μεταρρυθμιστικού καταστατικού χάρτη».

«Ο κ. Λιβάνιος» είπε ο κ. Καϊτεζίδης, «έχει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των αυτοδιοικητικών. Πιστεύουμε πως και θέλει και μπορεί να πάει την αυτοδιοίκηση μπροστά κάτι που περιμένουμε να φανεί τους επόμενους μήνες, γιατί ξέρουμε ότι την αγαπά και θέλει να συνδέσει το όνομά του με την επόμενη ημέρα της».

Επίσης, ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ζητήματα της καθημερινότητας των δήμων, τα οποία χαρακτήρισε «καρφιά», όπως τα αδέσποτα ζώα, προτείνοντας μείωση τελών για υιοθεσίες αδέσποτων μέσα από το δημοτικό πρόγραμμα, τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ζητώντας να αποδώσουν τα δημοτικά τέλη, και τη λειτουργία ψηφιακής πλατφόρμα on line για παρακολούθηση των χρημάτων των δήμων.

Ακόμη, υπογράμμισε το μείζον πρόβλημα με τους εργολάβους των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που κακοποιούν βάναυσα τους δημοτικούς δρόμους και τα δίκτυα των πόλεων, ενώ έδωσε βαρύτητα και στην αφαίρεση από τους δήμους της αρμοδιότητας είσπραξης των προστίμων του ΚΟΚ. «Αν πράγματι μεθοδεύεται, είναι και ανιστόρητο και απαράδεκτο» σχολίασε ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ.