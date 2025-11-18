Fake news οι φήμες για τη δημιουργία τζαμιού στη θέση του παλιού ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη

Τις τελευταίες ημέρες χρήστες του διαδικτύου αναπαράγουν μια ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ψευδής είδηση αναφέρει ότι στον χώρο της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά θα κατασκευαστεί μουσουλμανικό τέμενος.

Η fake είδηση κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά την ιστορική απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, να ξεκινήσει μετά από 33 χρόνια την κατεδάφιση της πρώην γαλακτοβιομηχανίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κ. Ασλανίδης ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι το τσιμεντένιο κουφάρι του ΑΓΝΟ να μετατραπεί σε ελεύθερο χώρο πρασίνου.

Ο Δήμος Παύλου Μελά εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την αποκατάσταση της αλήθειας:

«Η ιστορική απόφαση της Διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά να προχωρήσει στην κατεδάφιση του εργοστασίου της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της πόλης μας, όμως, κάποιους τους ενόχλησε. Οι δυνάμεις της μιζέριας, της παρακμής και της οπισθοδρόμησης επιστράτευσαν όλα τους τα μέσα για να εμποδίσουν την απελευθέρωση ενός χώρου που επί 33 χρόνια μαραζώνει. Έφτασαν στο σημείο να διακινήσουν ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πετύχουν τη διακοπή των εργασιών κατεδάφισης. Διαδίδουν κρυπτόμενοι ότι στον χώρο του ΑΓΝΟ θα κατασκευαστεί τζαμί. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας έπεσαν στην παγίδα και πίστεψαν αυτό το ψέμα. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι τα 12,5 στρέμματα του ΑΓΝΟ θα μεταμορφωθούν σε έναν ελεύθερο χώρο πρασίνου. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Το ΑΓΝΟ δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από χώρος πρασίνου. Κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες. Αγνοήστε τα ψεύδη που διακινούνται. Μαζί αλλάζουμε τον τόπο μας».