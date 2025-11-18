MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Fake news οι φήμες για τη δημιουργία τζαμιού στη θέση του παλιού ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη

|
THESTIVAL TEAM

Τις τελευταίες ημέρες χρήστες του διαδικτύου αναπαράγουν μια ψευδή είδηση που κυκλοφόρησε από αγνώστους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ψευδής είδηση αναφέρει ότι στον χώρο της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, στη Σταυρούπολη του Δήμου Παύλου Μελά θα κατασκευαστεί μουσουλμανικό τέμενος.

Η fake είδηση κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά την ιστορική απόφαση του Δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη, να ξεκινήσει μετά από 33 χρόνια την κατεδάφιση της πρώην γαλακτοβιομηχανίας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κ. Ασλανίδης ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι το τσιμεντένιο κουφάρι του ΑΓΝΟ να μετατραπεί σε ελεύθερο χώρο πρασίνου.

Ο Δήμος Παύλου Μελά εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την αποκατάσταση της αλήθειας:

«Η ιστορική απόφαση της Διοίκησης του Δήμου Παύλου Μελά να προχωρήσει στην κατεδάφιση του εργοστασίου της πρώην γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία της πόλης μας, όμως, κάποιους τους ενόχλησε. Οι δυνάμεις της μιζέριας, της παρακμής και της οπισθοδρόμησης επιστράτευσαν όλα τους τα μέσα για να εμποδίσουν την απελευθέρωση ενός χώρου που επί 33 χρόνια μαραζώνει. Έφτασαν στο σημείο να διακινήσουν ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πετύχουν τη διακοπή των εργασιών κατεδάφισης. Διαδίδουν κρυπτόμενοι ότι στον χώρο του ΑΓΝΟ θα κατασκευαστεί τζαμί. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας έπεσαν στην παγίδα και πίστεψαν αυτό το ψέμα. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι τα 12,5 στρέμματα του ΑΓΝΟ θα μεταμορφωθούν σε έναν ελεύθερο χώρο πρασίνου. Αυτό άλλωστε προβλέπεται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Το ΑΓΝΟ δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο εκτός από χώρος πρασίνου. Κλείστε τα αυτιά σας στις σειρήνες. Αγνοήστε τα ψεύδη που διακινούνται. Μαζί αλλάζουμε τον τόπο μας».

Δήμος Παύλου Μελά Σταυρούπολη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νεκρή έφηβη σε πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στη βορειοανατολική Ουκρανία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 18χρονος μόλις είδε τους αστυνομικούς πέταξε τα κλοπιμαία από κατάστημα ρούχων στο κέντρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Αυτοκίνητο παρέσυρε μια 68χρονη στο Ηράκλειο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Λένα Ζευγαρά: Δεν υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή, νιώθω ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Χανιά: Φώναζε στην εκκλησία ”με βιάζουνε, με βιάζουνε”, μάτωσε και το καρεκλόπανο – Η φρίκη του ανήλικου ΑμεΑ αναβίωσε στο εφετείο

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Μικροβιακή αντοχή: 4 στους 10 Έλληνες έχουν λάβει αντιβιοτικά τον τελευταίο χρόνο – Έκκληση ΕΟΔΥ για υπεύθυνη χρήση