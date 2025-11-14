MENOY

Θεσσαλονίκη: Κατεδαφίζεται το πρώην εργοστάσιο της ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην εργοστασίου της ΑΓΝΟ στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Λίγο μετά τις 9:00 μπουλντόζες του Δήμου ξεκίνησαν να κατεδαφίζουν τα πρώτα από τα περίπου 100 κτίσματα της πρώην γαλακτοβιομηχανίας, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καραολή και Δημητρίου και Ιασωνίδου και είναι εγκαταλελειμμένα τα τελευταία 33 χρόνια.

Συνεργεία του Δήμου Παύλου Μελά ξεκίνησαν σήμερα τις εργασίες στον χώρο έκτασης περίπου 12,5 στρεμμάτων, ο οποίος αποτελεί τα τελευταία χρόνια εστία μόλυνσης καθώς έχουν συγκεντρωθεί σκουπίδια και μπάζα.

Για μια σημαντική ημέρα για την δυτική Θεσσαλονίκη έκανε λόγο σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. «Θα κατεδαφίσουμε αυτό το τσιμεντένιο κουφάρι και στη θέση του θα αφήσουμε 12 στρέμματα ελεύθερου χώρου πρασίνου για όλους τους δημότες της δυτικής Θεσσαλονίκης», τόνισε ο κ. Ασλανίδης, ζητώντας παράλληλα την συμβολή της κεντρικής διοίκησης για να συνεχιστεί το έργο της κατεδάφισης.

Δείτε φωτογραφίες:

Δημήτρης Ασλανίδης Δήμος Παύλου Μελά Θεσσαλονίκη

