Επίτιμος δημότης Θεσσαλονίκης ο Ιβάν Σαββίδης – Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο
THESTIVAL TEAM
Ο Ιβάν Σαββίδης θα λάβει τιμητική διάκριση για την προσφορά του στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα τον τίτλο του επίτιμου δημότη της πόλης, όπως αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής (2/3) συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η απόφαση ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία, με τον δήμαρχο και τη συντριπτική πλειονότητα των δημοτικών συμβούλων να αναφέρονται με θερμά λόγια στη συμβολή του Σαββίδη στην οικονομική και κοινωνική ζωή τόσο της πόλης όσο και της χώρας.
Κατά τις τοποθετήσεις τους, έγινε ιδιαίτερη μνεία στις επενδυτικές και κοινωνικές του δράσεις, που –όπως τονίστηκε– έχουν αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια.
