MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έως τις 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για τους δημοτικούς λαχανόκηπους στον δήμο Νεάπολης – Συκεών

|
THESTIVAL TEAM

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεώνσυνεχίζει και φέτος τη λειτουργία και τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των 70 περίπου Δημοτικών Λαχανόκηπων (κηπαρίων) της Δ.Ε. Πεύκων και του ανανεωμένου λαχανόκηπου της οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ.Ε. Νεάπολης και προσκαλεί παλιούς και νέους καλλιεργητές, όσες και όσους ενδιαφέρονται για την δωρεάν καλλιέργειά τους, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου  2026. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι στο Τμήμα Περιβάλλοντος του δήμου Νεάπολης- Συκεών, στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19).

Οι δημοτικοί λαχανόκηποι Νεάπολης-Συκεών εδώ και πάνω από μία δεκαετία δίνουν τη δυνατότητα σε εκατοντάδες δημότες, δημότισσες και κατοίκους να καλλιεργούν τη δική τους γη εξασφαλίζοντας έτσι βασικά είδη διατροφής για το νοικοκυριό τους, ενώ, παράλληλα, αποκτούν και μια διέξοδο δημιουργικής απασχόλησης ως ενεργοί πολίτες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την υποβολή της αίτησης:

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού 2025

-Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

-Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ

-Αποδεικτικά στοιχεία εφόσον πρόκειται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ)    

Η επιλογή των τελικών δικαιούχων γίνεται με διαφανή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ, εξαιτίας της φύσης της παροχής, προτεραιότητα θα δοθεί στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος στηρίζει τους δικαιούχους αστικούς καλλιεργητές στους οποίους παραχωρείται η χρήση και η καλλιέργεια των δημοτικών λαχανόκηπων παρέχοντάς τους πλήρη υποστήριξη με δωρεάν παροχή νερού, φυτά, εργαλεία, συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους γεωπόνους των υπηρεσιών του κ.ά.  

Με στόχο δε, να ενισχυθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της αξιοποίησης των δημοτικών λαχανόκηπων οι καλλιεργητές προσφέρουν μέρος της συγκομιδής (τουλάχιστον 10%) στη Δομή Παροχής Σίτισης και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου.

Πληροφορίες:

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Νεάπολης-Συκεών 

τηλ: 2313502222, 2313502226, 2313502221

Δήμος Νεάπολης - Συκεών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης αύριο για τρεις ώρες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων από σήμερα στην Επαρχιακή Οδό 5 στο τμήμα Χαλάστρα – Κύμινα

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έλαβε αίτημα από τις ΗΠΑ για βοήθεια με τα drones στη Μέση Ανατολή

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

ΠΑΜΑΚ: Οι επισημάνσεις του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης επί του νομοσχεδίου για την Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 19 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 5 Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6 ώρες πριν

Καισαριανή: Οι νέες συγκλονιστικές φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200