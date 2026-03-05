Έως τις 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για τους δημοτικούς λαχανόκηπους στον δήμο Νεάπολης – Συκεών

Ο δήμος Νεάπολης-Συκεώνσυνεχίζει και φέτος τη λειτουργία και τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης των 70 περίπου Δημοτικών Λαχανόκηπων (κηπαρίων) της Δ.Ε. Πεύκων και του ανανεωμένου λαχανόκηπου της οδού Ανδρέα Παπανδρέου της Δ.Ε. Νεάπολης και προσκαλεί παλιούς και νέους καλλιεργητές, όσες και όσους ενδιαφέρονται για την δωρεάν καλλιέργειά τους, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2026. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι στο Τμήμα Περιβάλλοντος του δήμου Νεάπολης- Συκεών, στο Δημοτικό Κατάστημα Πεύκων (Ειρήνης 19).

Οι δημοτικοί λαχανόκηποι Νεάπολης-Συκεών εδώ και πάνω από μία δεκαετία δίνουν τη δυνατότητα σε εκατοντάδες δημότες, δημότισσες και κατοίκους να καλλιεργούν τη δική τους γη εξασφαλίζοντας έτσι βασικά είδη διατροφής για το νοικοκυριό τους, ενώ, παράλληλα, αποκτούν και μια διέξοδο δημιουργικής απασχόλησης ως ενεργοί πολίτες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την υποβολή της αίτησης:

-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

-Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού 2025

-Φωτοτυπία Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

-Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ

-Αποδεικτικά στοιχεία εφόσον πρόκειται για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ)

Η επιλογή των τελικών δικαιούχων γίνεται με διαφανή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ, εξαιτίας της φύσης της παροχής, προτεραιότητα θα δοθεί στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος στηρίζει τους δικαιούχους αστικούς καλλιεργητές στους οποίους παραχωρείται η χρήση και η καλλιέργεια των δημοτικών λαχανόκηπων παρέχοντάς τους πλήρη υποστήριξη με δωρεάν παροχή νερού, φυτά, εργαλεία, συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους γεωπόνους των υπηρεσιών του κ.ά.

Με στόχο δε, να ενισχυθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της αξιοποίησης των δημοτικών λαχανόκηπων οι καλλιεργητές προσφέρουν μέρος της συγκομιδής (τουλάχιστον 10%) στη Δομή Παροχής Σίτισης και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου.

Πληροφορίες:

Τμήμα Περιβάλλοντος Δήμου Νεάπολης-Συκεών

τηλ: 2313502222, 2313502226, 2313502221