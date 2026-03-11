MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ενόχληση στον ΦΟΔΣΑ για τις καθυστερήσεις στην χρηματοδότηση για τις Μονάδες Ανάκτησης Ανακύκλωσης

|
THESTIVAL TEAM

Ανεβαίνουν οι τόνοι στην Αυτοδιοίκηση της Κεντρικής Μακεδονίας για τις καθυστερήσεις στα έργα διαχείρισης αποβλήτων. Κι αυτό γιατί ενώ ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας έχει εδώ και καιρό ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για την κατασκευή των δύο Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης που προβλέπει ο ΠΕΣΔΑ, η σχετική χρηματοδοτική πρόσκληση παραμένει… άφαντη από το 2024.

Το παράδοξο είναι ότι ο ΦΟΔΣΑ ΚΜ ήταν ο πρώτος φορέας στη χώρα που εξασφάλισε ήδη από τον Απρίλιο του 2025 την έγκριση του Ολιστικού Σχεδίου Χωριστής Συλλογής για τους 38 Δήμους της Περιφέρειας. Με άλλα λόγια οι Δήμοι δηλώνουν απολύτως έτοιμοι να προχωρήσουν αλλά το χρηματοδοτικό «κουμπί» στο κεντρικό κράτος δεν έχει ακόμη πατηθεί.

Στους αυτοδιοικητικούς κύκλους η ενόχληση είναι πλέον εμφανής, καθώς την ώρα που οι Δήμοι καλούνται να πληρώνουν συνεχώς αυξανόμενα τέλη ταφής, τα έργα που θα μπορούσαν να αλλάξουν την εικόνα της ανακύκλωσης παραμένουν μπλοκαρισμένα σε διοικητικές εκκρεμότητες.

«Δεν μπορεί η Αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη και το κράτος να καθυστερεί», σημειώνουν χαρακτηριστικά αυτοδιοικητικές πηγές, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη βραδύτητα με την οποία κινούνται οι διαδικασίες στα συναρμόδια υπουργεία. Και προσθέτουν με νόημα ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, η ευθύνη για την καθυστέρηση των έργων δεν θα βαραίνει σε καμία περίπτωση τους Δήμους.

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να το διαβιβάσει στους αρμόδιους φορείς και τα συναρμόδια Υπουργεία.

