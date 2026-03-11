Ψήφισμα διαμαρτυρίας του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ για τις “καθυστερήσεις στην κατασκευή” των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν τα μέλη του ΔΣ του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας για το γεγονός πως δεν προχωρά η κατασκευή των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης, καθώς όπως τονίζει ο Φορέας, αναμένει την πρόσκληση χρηματοδότησης τους από το 2024, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση τους.

Το ψήφισμα του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ

Ο ΦΟΔΣΑ – ΚΜ έχει ωριμάσει πλήρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής των δύο ΜΑΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένει από το 2024 την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης τους ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή των συγκεκριμένων κρίσιμων υποδομών για την επίτευξη του σχεδιασμού μας.

Επίσης ο ΦΟΔΣΑ – ΚΜ ήδη από τον Απρίλιο του 2025, πρώτος σε όλη την χώρα, έχει εγκεκριμένο το Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ) ως απαιτούμενο για την χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού των 38 Δήμων μελών του, για την οποία επίσης αναμένει όλο αυτό το διάστημα την σχετική έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης.

Οι ανωτέρω καθυστερήσεις πλήττουν ανεπανόρθωτα την προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία για να πλησιάσουμε στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων που έχουν τεθεί στην χώρα μας για την ανακύκλωση ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν οικονομικά τους Δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ – ΚΜ με αυξημένα τέλη ταφής χωρίς να είναι δική μας η ευθύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλει η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την προώθηση της κατασκευής αντίστοιχων έργων στο σύνολο της Επικράτειας διαμαρτύρεται έντονα και εκφράζει την δυσαρέσκειά του προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την διαβίβαση του παρόντος αρμοδίως.