MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ για τις “καθυστερήσεις στην κατασκευή” των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης

|
THESTIVAL TEAM

Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν τα μέλη του ΔΣ του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας για το γεγονός πως δεν προχωρά η κατασκευή των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης, καθώς όπως τονίζει ο Φορέας, αναμένει την πρόσκληση χρηματοδότησης τους από το 2024, προκειμένου να ξεκινήσει η υλοποίηση τους.

Σε ψήφισμά του το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας τονίζεται πως ήδη “από τον Απρίλιο του 2025, πρώτος σε όλη την χώρα, έχει εγκεκριμένο το Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ) ως απαιτούμενο για την χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού των 38 Δήμων μελών του, για την οποία επίσης αναμένει όλο αυτό το διάστημα την σχετική έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης”.

“Οι ανωτέρω καθυστερήσεις πλήττουν ανεπανόρθωτα την προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία για να πλησιάσουμε στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων που έχουν τεθεί στην χώρα μας για την ανακύκλωση ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν οικονομικά τους Δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ – ΚΜ με αυξημένα τέλη ταφής χωρίς να είναι δική μας η ευθύνη”, τονίζεται στο σχετικό ψήφισμα.

Το ψήφισμα του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ

Ο ΦΟΔΣΑ – ΚΜ έχει ωριμάσει πλήρως τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων κατασκευής των δύο ΜΑΑ που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένει από το 2024 την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης τους ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή των συγκεκριμένων κρίσιμων υποδομών για την επίτευξη του σχεδιασμού μας.  

Επίσης ο ΦΟΔΣΑ – ΚΜ ήδη από τον Απρίλιο του 2025, πρώτος σε όλη την χώρα, έχει εγκεκριμένο το Ολιστικό Σχέδιο Χωριστής Συλλογής (ΟΣΧΣ) ως απαιτούμενο για την χρηματοδότηση της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού των 38 Δήμων μελών του, για την οποία επίσης αναμένει όλο αυτό το διάστημα την σχετική έκδοση πρόσκλησης χρηματοδότησης. 

Οι ανωτέρω καθυστερήσεις πλήττουν ανεπανόρθωτα την προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης στην Κεντρική Μακεδονία για να πλησιάσουμε στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων που έχουν τεθεί στην χώρα μας για την ανακύκλωση ενώ ταυτόχρονα επιβαρύνουν οικονομικά τους Δήμους μέλη του ΦΟΔΣΑ – ΚΜ με αυξημένα τέλη ταφής χωρίς να είναι δική μας η ευθύνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που καταβάλλει η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ για την προώθηση της κατασκευής αντίστοιχων έργων στο σύνολο της Επικράτειας διαμαρτύρεται έντονα και εκφράζει την δυσαρέσκειά του προς τα συναρμόδια Υπουργεία για την σημαντική καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των απαιτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την διαβίβαση του παρόντος αρμοδίως.

ΦΟΔΣΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Διακόπηκε η δίκη των Τεμπών για τα βίντεο – Ένιωσε αδιαθεσία η πρόεδρος

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ώρα πριν

Ψήφισμα διαμαρτυρίας του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ για τις “καθυστερήσεις στην κατασκευή” των Μονάδων Ανάκτησης Ανακύκλωσης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 3 ώρες πριν

Βήματα συμπερίληψης με τη δύναμη της τεχνολογίας: Δράση καινοτομίας του Δήμου Καλαμαριάς για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Πλεύρης: Προτεραιότητά μας η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και η άμεση επιστροφή των παράνομων μεταναστών

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Η Κάι Τραμπ επισκέφθηκε το πιο ακριβό σούπερ μάρκετ του κόσμου και προκάλεσε αντιδράσεις – Δείτε το βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Πυρκαγιά σε δασικές εκτάσεις σε Αχαΐα και Κορινθία – Στο πόδι η Πυροσβεστική