Χιλιάδες κόσμου γιόρτασαν τα Κούλουμα στον Δήμο Παύλου Μελά

Χιλιάδες κόσμου παραβρέθηκαν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Παύλου Μελά για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας. Το πρώην στρατόπεδο «Καρατάσιου» στην Πολίχνη και η Τραυματιούπολη στην Ευκαρπία πλημμύρισαν από μικρούς και μεγάλους που διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Τη γιορτή στο πρώην στρατόπεδο «Καρατάσιου» ομόρφυναν με τις μουσικές και τα τραγούδια τους το μουσικό σχήμα του Θωμά Ζυγούρα, ενώ στην Τραυματιούπολητον ρυθμό έδωσε η μπάντα κρουστών του Δήμου Παύλου Μελά Turukutu.

Η δημοτική αρχή πρόσφερε στους παρευρισκόμενους 2.500 μερίδες παραδοσιακής φασολάδας, σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνα και κρασί. Επίσης, μοιράστηκαν 800 χαρταετοί.

«Για ακόμη μια χρονιά γιορτάσαμε όλοι μαζί τα Κούλουμα στον Δήμο μας. Η ανταπόκριση των συμπολιτών μας ήταν μεγάλη και μας χαροποίησε ιδιαιτέρως.Αυτές είναι οι στιγμές που δίνουν νόημα στον δημόσιο χώρο – όταν γίνεται σημείο συνάντησης. Αυτές είναι οι στιγμές που δίνουν νόημα στα έθιμα – όταν γίνονται γιορτή» δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης.