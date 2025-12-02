Αγγελούδης: Θα συνεχίσουμε τη μάχη για να ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας

Στην πορεία των επτά εμβληματικών έργων της Θεσσαλονίκης, την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας, την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, την κατασκευή του ξύλινου ντεκ, τις αναπλάσεις του άξονα της Αριστοτέλους, των πλατειών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου αλλά και τους Στάβλους Παπάφη, αναφέρθηκε ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας εξηγήσεις του τι παρέλαβε η δημοτική αρχή και τις ενέργειες έπραξε μέσα στους 23 μήνες που ανέλαβε το «τιμόνι» του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για το έργο της πλατείας Ελευθερίας που «μπλόκαρε» εκ νέου, για τρίτη φορά, με αντιδικίες και προσφυγές μεταξύ των εργολάβων, ο κ.Αγγελούδης απάντησε στην κριτική που δέχεται από την αντιπολίτευση μιλώντας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό του πολύπαθου έργου, ξεκινώντας την αναφορά από τη διοίκηση Μπουτάρη που ετοίμασε τις μελέτες έως και σήμερα είπε χαρακτηριστικά: «Η δημοτική αρχή έδωσε τη μάχη και θα συνεχίσει να τη δίνει μέχρι να ξεκινήσει το έργο. Και αναρωτιόμαστε ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να γίνει η πλατεία τη μνήμη των χιλιάδων Εβραίων που θυσιάστηκαν;».

Για την Αγίας Σοφίας και τη συνέχιση της πεζοδρόμησης στο τμήμα από την Τσιμισκή έως και την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης επανέλαβε ο δήμαρχος πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τον Ιανουάριο, ενώ μετά τη συμφωνία του δήμου με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης θα δημιουργηθεί μία νέα πλατεία «που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία του ιστορικού μας κέντρου».

Για την κατασκευή του ξύλινου ντεκ στην παλιά παραλία υπογράμμισε ο κ.Αγγελούδης πως σε χρόνο ρεκόρ η δημοτική αρχή έλαβε όλες τις εγκρίσεις από τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους φορείς για την περιβαλλοντική μελέτη που απαιτείται ώστε το έργο να δημοπρατηθεί τους επόμενους μήνες. «Και αντί να πουν μπράβο από την αντιπολίτευση γιατί τρέξαμε τόσο γρήγορα -δεν υπάρχει περιβαλλοντική μελέτη που να έχει εγκριθεί μέσα σε 3,5 μήνες λόγω της γραφειοκρατίας -ξεκινά ξανά μια εσωστρέφεια», είπε.

Για τις αναπλάσεις των εμβληματικών πλατειών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου υπενθύμισε πως για πρώτη φορά εγκρίθηκαν μελέτες από το ΚΑΣ και πως τα έργα αυτά «πήραν το δρόμο τους ώστε να υπάρξει δημοπράτηση στους πρώτους μήνες του 2026». Μιλώντας, ειδικότερα για την πλατεία Αριστοτέλους υποστήριξε πως έπρεπε να γίνουν αλλαγές και να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι «υπάρχουν καταστήματα εστίασης που προφανώς πρέπει να συμμαζευτούν αλλά δεν μπορούν να εξαφανιστούν».

Για τους Στάβλους Παπάφη που ήδη «τρέχει» στην περιοχή της Τούμπας αναφέρθηκε στο έλλειμμα των 4 εκατ. ευρώ που βρήκε η δημοτική αρχή και το οποίο θα καλυφθεί μέσω του δανείου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τέλος, ο κ.Αγγελούδης επισήμανε πως μέσα στον ερχόμενο Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν οι εργολάβοι την αποκατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων που εγκυμονούν κινδύνους για τους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. ‘Οπως είπε, περίπου το 50% των δρόμων και άλλο τόσο των πεζοδρομίων είναι ακατάλληλα και πρέπει να γίνουν εργασίες αντικατάστασης.