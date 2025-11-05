Αγγελούδης: Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης – Ζήτησα περισσότερα δρομολόγια αστικών και επέκταση του ωραρίου τους

Αναφορά στην επικείμενη διακοπή της λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης έκανε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, τονίζοντας πως θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, ενόψει και της εορταστικής περιόδου. Παράλληλα γνωστοποίησε πως έχει ζητήσει περισσότερα δρομολόγια και επέκταση του ωραρίου για τις αστικές συγκοινωνίες καθώς και έκτακτα μέτρα από την Τροχαία.

Υπενθυμίζεται πως η Θεσσαλονίκη θα μείνει χωρίς μετρό για έναν ολόκληρο μήνα, και συγκεκριμένα από τις 10 Νοεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες δοκιμές συρμών και συστημάτων για την επέκταση προς Καλαμαριά.

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο κ. Αγγελούδης στάθηκε στην ανάγκη να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να μην παραταθεί η διακοπή της λειτουργίας του μετρό μετά τις 10 Δεκεμβρίου. «Έστειλα επιστολή στην Ελληνικό Μετρό Α.Ε. να τηρήσουν τις προθεσμίες και να μην υπάρξει υπέρβαση, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αφάνταστες δυσκολίες ειδικά τις μέρες των εορτών», υπογράμμισε .

Σε ό,τι αφορά στις αστικές συγκοινωνίες, ο κ. Αγγελούδης γνωστοποίησε πως επικοινώνησε με τις διοικήσεις του ΟΣΕΘ και του ΟΑΣΘ, ζητώντας περισσότερα δρομολόγια αλλά και επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών για το διάστημα που η Θεσσαλονίκη θα μείνει χωρίς μετρό.

Ακόμα, όπως είπε ο κ. Αγγελούδης, έχει ζητήσει από την Τροχαία έκτακτα μέτρα προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος που θα υπάρξει στους δρόμους της πόλης για το διάστημα που οι Θεσσαλονικείς δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν το μετρό για τις μετακινήσεις τους, λόγω της διακοπής λειτουργίας του μετρό.