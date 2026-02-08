Ζαφείρης: Είμαι πολύ χαρούμενος στον ΠΑΟΚ, ένιωσα από την αρχή το κλίμα της οικογένειας

Ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται για το πρώτο του τοπικό ντέρμπι με αντίπαλο τον Άρη. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος ήρθε και προκάλεσε μεγάλες προσδοκίες στον Δικέφαλο, μίλησε στα κανάλια Novasports για τα όσα βλέπει και βιώνεις έως τώρα, αναφέρθηκε σε συμπαίκτες του, όπως ο Κωνσταντέλιας και ο Πέλκας, αλλά και τις εκδηλώσεις λατρείας στο πρόσωπό του από τον κόσμο.

Ο Ζαφείρης αναφέρθηκε επίσης στα όσα συνάντησε στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά και το πώς αφομοίωσε τα όσα ζητά ο Ράζβαν Λουτσέσκου από εκείνον, προκειμένου να βοηθήσει άμεσα και καταλυτικά την ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς πλέον έχει δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του στο Europa League.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται: «Είμαι χαρούμενος, έχει περάσει 1,5 μήνας, νιώθω ότι αρχίζω να καταλαβαίνω την ομάδα, καλύτερα στις προπονήσεις, στο γήπεδο, όλα πάνε καλά μέχρι στιγμής».

Για το τι τον έκανε να αποδεχθεί την πρόταση του ΠΑΟΚ: «Ηταν κάτι που όταν είδα την ευκαιρία, κάθισα και μίλησα με την οικογένειά μου, ήταν κάτι που μου άρεσε σαν παίκτη και άνθρωπο και έτσι ήρθε και αυή η απόφαση. Είναι ομάδα με διαφορετικό στυλ από εκεί που ήμουν, νομίζω ότι μου ταιριάζει καλύτερα και μπροώ να δείξω παραπάνω πράγματα. Εχει καλούς παίκτες, παίκτες που μπορούν να με βοηθήσουν να γίνω καλύτερος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ σε λίγο καιρό να βοηθήσω να γίνουν καλύτεροι. Τα πράγματα είναι ακόμη καλύτερα απ’ ότι τα περίμενα. Είναι ακόμη νωρίς, αλλά εγώ και η οικογένειά μου πιστεύουμε ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή επιλογή».

Για τον ρόλο του Κωνσταντέλια στην απόφασή του: «Ξέρω (σ.σ. εννοώντας τον Πέλκα προφανώς) και έχω γνωριστεί και με άλλα παιδιά. Για τον Ντέλια το έχω ξαναπεί, σου αρέσει να παίζεις με τέτοιους παίκτες. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Γιάννης και μέσα στο γήπεδο είναι ένας παίκτης ό,τι και αν κάνεις σε βοηθάει να γίνεσαι καλύτερος και χαίρεσαι να παίζεις μαζί του».

Για την υποδοχή του κόσμου: «Είναι φανταστική, πάντα είναι εκεί, η ατμόσφαιρα είναι φανταστική, πάντα ωραία».

Για το αν δυσκολεύτηκε στην προσαρμογή του: «Οχι πολύ, πάντα είμαι συγκεντρωμένος στο τι θέλει να κάνω και να μου δείξει ο κόουτς. Τον ακούω, προσέχω τι μου λέει και προσπαθώ να πατάω σε αυτά που μου λέει στο γήπεδο. Με βοηθάνε και οι συμπαίκτες μου, μιλάω και την γλώσσα μου, είμαι στην πατρίδα μου. Ήταν πολύ εύκολο να προσαρμοστώ, σε μία-δύο μέρες ένιωθα πολύ καλά. Ενιωσα αυτό το κλίμα οικογένειας από την πρώτη στιγμή, στα καλά και τα κακά είμαστε μαζί, μία οικογένεια».

Για το clasico με τον Αρη: «Ξέρω ότι είναι ένα ντέρμπι, στα ντέρμπι πάντα μπορούν να γίνουν πολλά και θες να τα κερδίσεις. Εχουμε πολλούς αγώνες, η συκέντρωσή μας είναι να τα παίζουμε ένα-ένα. Τώρα είναι ο Αρης, έχουμε βάλει όλη την συγκέντρωση εκεί, θα είναι δύσκολο ματς, είναι εκτός έδρας, η ομάδα είναι καλά, το δείχνει και στο γήπεδο. Θα πάμε εκεί να κάνουμε την δουλειά μας, να παλέψουμε όπως πρέπει να δώσουμε τον καλύτεο εαυτό μας και να κάνουμε το παιχνίδι μας. Αυτά τα ματς κρίνονται στις λεπτομέρειες, όλη η ομάδα να είναι μαζί, χρειάζεται να παλέψεις, κανένα ματς δεν είναι εύκολο. Εμείς το κάνουμε. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, τότε δείχνουμε ακόμη καλύτερο εαυτό, πάντα είμαστε εκεί όταν πρέπει».