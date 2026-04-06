Το νοσοκομείο Βουκουρεστίου διαψεύδει ανυπόστατες φήμες για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου – “Δεν υπάρχει κάτι νεότερο”

Νέα παρέμβαση για τα όσα διακινούνται γύρω από την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου πραγματοποίησε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη φημολογία.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες έχουν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις για την κατάσταση του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, με κάποια μάλιστα να μιλάνε για θάνατο του «θρυλικού» προπονητή.

Με επίσημη τοποθέτησή του, το νοσηλευτικό ίδρυμα ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία νεότερη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του πολύπειρου τεχνικού, την ώρα που καλεί τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αποφύγουν τη διάδοση ανακριβών πληροφοριών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη του ιατρικού επιτελείου, με αντικείμενο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων στη θεραπευτική προσέγγιση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου:

«Σχεδόν 800 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών του Βουκουρεστίου. Ο καθένας με τη δική του ζωή, τα δικά του προβλήματα υγείας, τη δική του ιστορία, τη δική του οικογένεια. Το δημόσιο συμφέρον που επιδεικνύεται προς έναν ασθενή πρέπει να σέβεται την ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στην εμπιστευτικότητα, την αξιοπρέπεια και την ηρεμία,

Καλούμε τον Τύπο να σεβαστεί αυτές τις αρχές και να σταματήσει να αναφέρει λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες. Τα επίσημα δελτία τύπου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου περιέχουν σωστά και ακριβή δεδομένα.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία στην εξέλιξη της υγείας του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου και ότι θα επανέλθουμε με πληροφορίες σύντομα ή εάν χρειαστεί.

Αυτή τη στιγμή, λαμβάνει χώρα μια σύνθετη συνάντηση ιατρικού προσωπικού για να αποφασιστεί η άμεση θεραπευτική πορεία αυτής της περίπτωσης».