Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για τη Θύρα 7: “Στεκόμαστε με σεβασμό, ποτέ ξανά!”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Το δικό της ξεχωριστό μήνυμα για την τραγωδία της Θύρας 7 έστειλε με ανάρτηση στα social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΠΑΕ του Δικεφάλου έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στην οικογένεια του Ολυμπιακού, καθώς την Κυριακή (08/02) συμπληρώνονται 45 χρόνια από την τραγωδία που σημάδεψε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενώ, όπως έχει ήδη καταγραφεί, στεφάνια στη μνήμη των θυμάτων κατέθεσαν στο μνημόσυνο που έγινε το πρωί στον Πειραιά και οι οργανωμένοι του Δικεφάλου.

«Στεκόμαστε με σεβασμό μπροστά στις ψυχές που χάθηκαν στη Θύρα 7, μπροστά στους νέους ανθρώπους που έφυγαν άδικα, ενωμένοι από την αγάπη για την ομάδα τους… Ποτέ ξανά…», αναφέρει χαρακτηριστικά.

