Θεσσαλονίκη: Ναυταθλητικοί αγώνες για πρώτη φορά στην παραλία Πυλαίας με τους εντυπωσιακούς “Beach Sprint 2026”

Μια νέα, δυναμική εποχή εξωστρέφειας και ανάπτυξης για το παραλιακό μέτωπο εγκαινιάζει ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, αποδεικνύοντας έμπρακτα πώς το όραμα μετατρέπεται σε πράξη. Στο παραλιακό μέτωπο που πρόκειται να φιλοξενήσει τη μελλοντική, σύγχρονη Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών, ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και η Αντιδημαρχία Αθλητισμού & Νεολαίας διοργανώνουν τους εντυπωσιακούς Αγώνες Παράκτιας Κωπηλασίας «Beach Sprint 2026».

Η μεγάλη αθλητική γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026, με ώρα έναρξης των αγωνισμάτων στις 13:00, στην Παραλία Πυλαίας, ακριβώς πίσω από το εμπορικό κέντρο Apollonia Politia, ενώ η επίσημη Τελετή Απονομών θα λάβει χώρα στις 18:30 το απόγευμα.

Η επιλογή της τοποθεσίας φέρει έναν ισχυρό συμβολισμό και αναδεικνύει την αποφασιστικότητα της δημοτικής αρχής να αναβαθμίσει ριζικά την περιοχή, μετατρέποντας μια μέχρι πρότινος αναξιοποίητη ζώνη σε ένα ζωντανό κύτταρο αθλητισμού και τουρισμού, προαναγγέλλοντας τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται.

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, έδωσε το ακριβές στίγμα του μεγάλου αναπτυξιακού σχεδιασμού δηλώνοντας ότι οι αγώνες Beach Sprint δεν αποτελούν απλώς ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, αλλά την πρώτη επίσημη γνωριμία των πολιτών με την ακτογραμμή του δήμου μας. Τόνισε ότι οι αθλητές θα αγωνιστούν στο σημείο όπου τα επόμενα χρόνια φιλοδοξούμε να χτυπά η καρδιά του θαλάσσιου τουρισμού της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας πως είναι βαθιά περήφανος που το οραματικό σχέδιο για τη Μαρίνα Τουριστικών Σκαφών Πυλαίας βρίσκεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης, καθώς από φέτος ξεκινά η πρώτη φάση του διεθνούς διαγωνισμού. Κατέληξε επισημαίνοντας ότι πριν ακόμη ξεκινήσουν τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα της εμβληματικής επένδυσης, ο Δήμος ζωντανεύει την παραλία του και τη μεταμορφώνει σε έναν ναυταθλητικό προορισμό, κάνοντας ακόμα ένα αποφασιστικό άλμα προς το μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Νεολαίας, Γιάννης Καρτάλης, υπογράμμισε ότι ο Δήμος υποδέχεται ένα από τα πιο δυναμικά και θεαματικά θαλάσσια αθλήματα στην καταλληλότερη τοποθεσία. Συμπλήρωσε ότι οι αγώνες αυτοί αποτελούν την ιδανική αφετηρία για να καθιερωθεί ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ως σημείο αναφοράς για τον θαλάσσιο αθλητισμό στη Βόρεια Ελλάδα, καλώντας παράλληλα όλους τους πολίτες να δώσουν το δυναμικό «παρών» το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.