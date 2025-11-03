MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στα χέρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα – Τα επόμενα βήματα

THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση μεταξύ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του ΑΣ ΠΑΟΚ ο οποίος παρέδωσε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Μετά το πέρας της συνάντησης για την παράδοση του μνημονίου συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα από τον ΑΣ στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η νομικός του Ερασιτέχνη, Κατερίνα Γιαννακοπούλου, αλλά και το μέλος, Θανάσης Καπετανάκης, μίλησαν για τα επόμενα βήματα, εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για την υλοποίηση του έργου. Τονίστηκε, ακόμη, ότι επίκειται και δεύτερη συνάντηση.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γιαννακοπούλου: «Συζητήσαμε για τα διάφορα θέματα που απασχολούν τις δύο πλευρές, είμαστε μια οικογένεια και θα έχουμε συνέχεια σε αυτό».

Για τα επόμενα βήματα: «Θα επεξεργαστεί το μνημόνιο η ΠΑΕ και θα έχουμε δεύτερη συνάντηση. Δεν προσδιορίσαμε το πότε, αλλά είπαμε να γίνει σύντομα».

Για το αν είναι αισιόδοξη ότι θα η Νέα Τούμπα θα γίνει από τον Ιβάν Σαββίδη: «Φυσικά και είμαι αισιόδοξη. Είμαι αισιόδοξη ότι θα γίνει η Νέα Τούμπα με τους καλύτερους όρους για τον ΠΑΟΚ. Με τον κύριο Σαββίδη, φυσικά, για ποιον λόγο είμαστε εδώ σήμερα. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές και το ξαναλέμε, και η παρουσία μας εδώ αυτό συμβολίζει».

Την πίστη του ότι η Νέα Τούμπα θα υλοποιηθεί από τον Ιβάν Σαββίδη εξέφρασε και το μέλος του Ερασιτέχνη, Θανάσης Καπετανάκης.

ΑΣ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΠΑΟΚ

