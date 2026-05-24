MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Κάλας: Η Ρωσία επιδίδεται σε “απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό” στις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στις οποίες, όπως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε χρησιμοποιήθηκε ένας βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ, δείχνουν έναν «απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας.

«Η Ρωσία έφθασε σε ένα αδιέξοδο στο πεδίο της μάχης, επομένως τρομοκρατεί την Ουκρανία με εσκεμμένες επιθέσεις εναντίον κέντρων πόλεων. Πρόκειται για αποτρόπαιες τρομοκρατικές ενέργειες που στοχεύουν στο να σκοτώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», έγραψε η Κάλας στο Χ.

«Η Μόσχα λέγεται πως χρησιμοποίησε βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς Ορέσνικ, συστήματα που είναι σχεδιασμένα να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές και αυτό συνιστά μια πολιτική τακτική εκφοβισμού και έναν απερίσκεπτο πυρηνικό ακροβατισμό», υπογράμμισε η Κάλας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Κάγια Κάλας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Τασούλας: Θυμόμαστε, σεβόμαστε και κρατάμε ζωντανή τη μνήμη της βίαιης και οργανωμένης εξάλειψης του Ποντιακού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Συνομιλίες Μακρόν με Τραμπ και ηγέτες του Κόλπου: “Στόχος το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Χανταϊός: Ο καπετάνιος του MV Hondius μπορεί να εγκαταλείψει το κρουαζιερόπλοιο, είπε ο ΠΟΥ

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία: Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και άρση κυρώσεων προβλέπει το νέο σχέδιο ειρήνης

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Μιχαήλ: Ατύχημα για την ηθοποιό μέσα στο σπίτι της – Το βίντεο με το τραυματισμένο πόδι της

LIFESTYLE 50 λεπτά πριν

Δάφνη Καραβοκύρη: Είμαι μέντορας κακοποιημένων γυναικών