ΣΦ ΠΑΟΚ: “Υποδεχόμαστε την ομάδα μπάσκετ στο αεροδρόμιο Μακεδονία”

Η ομάδα του Παντελή Μπούτσκου μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Μούρθια με σκορ 89-85, όμως πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τους τελικούς, για δεύτερη σερί σεζόν, θέλοντας να πάρει …”εκδίκηση” από την Μπιλμπάο.

Ο κόσμος των «ασπρόμαυρων», ετοιμάζει υποδοχή στην ομάδα μπάσκετ, που φτάνει στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα από την Ισπανία.

Χαρακτηριστικά, οι ΣΦ ΠΑΟΚ αναφέρουν σε ανακοίνωση:

«Μετά από μια ακόμα ιστορική πρόκριση σε ευρωπαϊκό τελικό, υποδεχόμαστε την ομάδα μπάσκετ στις 19:26 στο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!»