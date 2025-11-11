Ρονάλντο: Ο Κριστιάνο ανάμεσα στους 10 καλύτερους όλων των εποχών αλλά όχι ο κορυφαίος

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο καλύτερος στην ιστορία; Διαφωνώ… ». Ο Ρονάλντο, το «φαινόμενο» της Βραζιλίας και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, δεν κρύφτηκε πίσω από τις λέξεις, όταν κλήθηκε να σχολιάσει πρόσφατες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Βραζιλιάνος πρώην επιθετικός αναγνώρισε την πλούσια κληρονομιά του Πορτογάλου επιθετικού, η οποία περιλαμβάνει πέντε «Χρυσές Μπάλες» που έχει κερδίσει καθώς και ισάριθμα τρόπαια Champions League και τον κατέταξε ανάμεσα στους δέκα καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι για τον ίδιο δεν είναι ο καλύτερος όλων των εποχών.

«Ο Κριστιάνο σκοράρει γκολ με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμα και μετά από αλλαγή θέσεων. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Αλλά ο καλύτερος; Διαφωνώ. Σέβομαι τη γνώμη του, αλλά θα τον κατέτασσα στους 10 κορυφαίους», είπε και πρόσθεσε ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης -μεταξύ άλλων-των, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ίντερ και Μίλαν:

«Ειλικρινά, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ υψηλή άποψη για τον εαυτό τους. Προτιμώ να αφήνω τους άλλους να μιλάνε για τις εμφανίσεις μου, τι έκανα και τι ήμουν, παρά να μιλάω για τον εαυτό μου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ