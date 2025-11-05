MENOY

Προπόνηση Άρη: Παιχνίδια σε μεγάλους χώρους, τι γίνεται με τους τραυματίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στο γήπεδο βρέθηκαν σήμερα (05/11) οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τον επερχόμενο εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (09/11, 15:00).

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλάμβανε αγωνιστικά παιχνίδια σε μεγάλους χώρους. Ο Διούδης ακολούθησε -και σήμερα- μέρος του προγράμματος, οι Δώνης, Φαμπιάνο και Μεντίλ έκαναν ατομικό, ενώ ο Μισεουί πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο (06/11) θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»).

ΠΑΕ Άρης

