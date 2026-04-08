MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πότε και με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς του Europe Cup

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε και πήρε την πρόκριση κόντρα στην ισπανική Μούρθια και για δεύτερη σερί χρονιά θα βρίσκεται στον τελικό του FIBA Europe Cup.

Ο “δικέφαλος” έβγαλε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας και κόντρα σε μία ομάδα με μεγαλύτερο μπάτζετ, που βρίσκεται στο top3 της Ισπανίας, πήρε αυτό που πριν τον αγώνα και ειδικά όταν έμεινε πίσω με -11, φάνταζε πολύ δύσκολο.

Πλέον θα κληθεί να αντιμετωπίσει ξανά την Μπιλπάο, όπως και πέρσι στον τελικό, με πρώτο αγώνα αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη στις 22 Απριλίου και δεύτερο αγώνα στο Μπιλμπάο στις 29 Απριλίου, με την ευχή, αυτή τη φορά να επιστρέψει με το τρόπαιο…

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

