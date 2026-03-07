MENOY

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πλήρης στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ – “Να παλέψουμε κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία”

Φωτογραφία: Intime
Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σε αγωνιστική δράση και αρχίζει το απαιτητικό πρόγραμμα του Μαρτίου, με συνεχόμενα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, με μία δύσκολη αποστολή.

Αύριο το μεσημέρι (08/03, 13:00) αντιμετωπίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Ολυμπιακό για την 20η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου ολοκληρώθηκε με προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο “PAOK Sports Arena” και με την συμμετοχή όλων των παικτών, οι οποίοι και θα ακολουθήσουν την αποστολή στην Αθήνα.

Ο coach Παντελής Μπούτσκος, που θα είναι πρώτος προπονητής ως το τέλος της φετινής σεζόν, θα κοουτσάρει ουσιαστικά για πρώτη φορά την ομάδα του ΠΑΟΚ και αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό τόνισε:

«Με μία ιδιαίτερη αύρα που έφερε με την παρουσία του ο coach Τρινκιέρι, προετοιμαζόμαστε για μία πολύ απαιτητική αποστολή απέναντι στον Ολυμπιακό. Αρχικά οφείλουμε να ανταποκριθούμε πνευματικά στις απαιτήσεις ενός physical game ,αλλά κυρίως να καταφέρουμε να «χακάρουμε» το timing με το οποίο ο αντίπαλός μας κυκλοφορεί την μπάλα υποδειγματικά, μέσα από διάφορα επιθετικά concepts με πολλαπλές επιλογές. Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο μεγαλύτερο είναι και το κίνητρό μας. Θέλουμε να δούμε την ομάδα μας να παίζει με ένταση, να παίζει στοχευμένα και να παλεύει για κάθε κατοχή σαν να είναι η τελευταία».

