ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για Παβλένκα-Τι ισχύει με τον τραυματισμό του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανησυχία προκάλεσε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ το χτύπημα του Γίρι Παβλένκα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα με την ΑΕΛ.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας είχε μια σφοδρή σύγκρουση με τον Σαγκάλ στα τελευταία λεπτά του α’ ημιχρόνου με αποτέλεσμα να γίνει αναγκαστική αλλαγή στην ανάπαυλα.

Αυτό που προκύπτει, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, είναι πως ο Παβλένκα υπέστη κάκωση στα πλευρά και θα υποβληθεί άμεσα σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του.

Πηγή: metrosport.gr

Γίρι Παβλένκα ΠΑΟΚ

