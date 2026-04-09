MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Παραμένουν εκτός Μεϊτέ, Κένι, Ζίβκοβιτς και Ντεσπόντοφ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τον “τελικό” με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με την επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ τη Μεγάλη Πέμπτη, οι Θεσσαλονικείς έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην τακτική, ενώ εκτός παραμένουν οι γνωστοί 4 τραυματίες.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί και τη Μεγάλη Παρασκευή, ενώ θα ακολουθήσει διήμερο ρεπό το Σαββατοκύριακο.

Περισσοτερες Ειδησεις

