ΠΑΟΚ-Άρης: Ο Μπέβερλι “όρμηξε” στην κερκίδα και έγινε ένα με τους οπαδούς μετά τη λήξη του ντέρμπι – Δείτε βίντεο

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη είχε για ακόμη μία φορά όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναμέτρησης υψηλής έντασης, με τον παλμό στις εξέδρες να θυμίζει ευρωπαϊκή βραδιά και την αγωνία να παραμένει αμείωτη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, το πρόσωπο που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα μετά τη λήξη δεν ήταν άλλος από τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη νίκη του Δικεφάλου με 88-77.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς, χειρονομίες και συνεχείς εκφράσεις ενθουσιασμού προς την εξέδρα. Ο «εκρηκτικός» Μπέβερλι έγινε ένα με τον κόσμο και είναι ενδεικτικό ότι «όρμηξε» στην κερκίδα.

Μετά το τέλος, κατευθύνθηκε προς τους φίλους της ομάδας, χειροκροτώντας και ανταποδίδοντας την ενέργεια που δεχόταν από την κερκίδα. Η εικόνα του να πανηγυρίζει έντονα αποτυπώθηκε ως το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της βραδιάς.

