MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ-Άρης: Ο Μπέβερλι “όρμηξε” στην κερκίδα και έγινε ένα με τους οπαδούς μετά τη λήξη του ντέρμπι – Δείτε βίντεο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη είχε για ακόμη μία φορά όλα τα χαρακτηριστικά μιας αναμέτρησης υψηλής έντασης, με τον παλμό στις εξέδρες να θυμίζει ευρωπαϊκή βραδιά και την αγωνία να παραμένει αμείωτη μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ωστόσο, το πρόσωπο που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα μετά τη λήξη δεν ήταν άλλος από τον Πάτρικ Μπέβερλι, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη μεγάλη νίκη του Δικεφάλου με 88-77.

Με τη λήξη του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς, χειρονομίες και συνεχείς εκφράσεις ενθουσιασμού προς την εξέδρα. Ο «εκρηκτικός» Μπέβερλι έγινε ένα με τον κόσμο και είναι ενδεικτικό ότι «όρμηξε» στην κερκίδα.

Μετά το τέλος, κατευθύνθηκε προς τους φίλους της ομάδας, χειροκροτώντας και ανταποδίδοντας την ενέργεια που δεχόταν από την κερκίδα. Η εικόνα του να πανηγυρίζει έντονα αποτυπώθηκε ως το πιο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο της βραδιάς.

Δείτε το βίντεο του “Metropolis 95,5”:

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

